Detalles Publicado el Domingo, 31 Enero 2021

El general David Proaño, exdirector del Isspol, aseguró a El Universo que las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía, que superan los $ 600 millones, se realizaron de manera legal, están garantizadas y que los cuestionamientos realizados en los últimos meses responden a un “escándalo mediático”.

En la entrevista, Proaño explicó que su vinculación al Isspol se dio en 2010 como vocal del Consejo Superior del Instituto, en representación de los oficiales en servicio activo, mientras laboraba en otras dependencias. Solo en 2015 fue designado director para un periodo de dos años, pero debido a los cambios legales y a la falta de una nueva terna por parte del Ministerio de Gobierno, se quedó en funciones prorrogadas hasta 2019.

Indicó que en 2018, cuando llegó la ministra María Paula Romo, presentó toda la información financiera al delegado ministerial, pero “jamás me han llamado a preguntarme cuál es el problema, hubo dos reuniones por pedido mío ante el escándalo mediático”.

Su separación de la Policía es “una ilegalidad sin nombre”, dijo.

Consideró que se ocasionó un perjuicio al patrimonio del Isspol de $ 20 millones, cuando la nueva administración aceptó la propuesta de renegociación de la deuda externa del gobierno ecuatoriano; para entonces, el Isspol contaba con $161 millones de estos bonos.

¿Cómo conoció a Jorge Chérrez y su empresa IBCorp, el estructurador con el que el Isspol invirtió más de $ 500 millones?

Lo conocí en 2015 cuando hizo la propuesta de la operación swap o de canje de bonos ante el Consejo Superior. Su propuesta llegó como otras, de manera abierta.

¿Preparó un informe sobre esta propuesta?

No, el Consejo Superior resolvió acoger la operación. Se buscaba que los bonos de deuda interna que tenía el Isspol generaran liquidez.

¿Isspol entregó bonos de deuda interna por $ 327 millones, se emitieron una Notas Globales de Depósito y el activo subyacente eran bonos de deuda externa?

Así es.

¿Comprados por IBCorp?

IBCorp es un estructurador que tenía varias personas e instituciones que eran los propietarios de los bonos de deuda externa.

Por ello se abre la cuenta en la casa Picaval donde se depositan esos pagos, solo que está a nombre de Nats Cumco (Citibank) y el Isspol no tiene respaldo para reclamar ese dinero.

Debe haber una subcuenta que está a nombre del Isspol. No se pregunta a quién se debe preguntar.

¿Asegura que existe una subcuenta a nombre del Isspol?

No aseguro eso, lo que digo es que deberían preguntarle a la persona correcta, a Citibank o al estructurador.

¿Y usted como representante del Isspol cuando se hizo la operación no se aseguró de eso antes de invertir $327 millones?

Eso está asegurado desde el principio.

¿Ud. no se aseguró de conocer la subcuenta a nombre del Isspol?

Está a nombre del Isspol, estoy seguro de que en el tema de la operación swap el beneficiario de los subyacentes es el Isspol. Hay que preguntarle a Nats Cumco de manera formal.

¿Y por qué cree que el señor Chérrez no ha explicado esto?

Porque no le han preguntado.

Ha dado varias entrevistas.

Sí, pero son entrevistas en las cuales trata de desvirtuar un montón de cosas.

Citibank emitió una carta en noviembre y suspendió los pagos para salvaguardar los activos del Isspol hasta que no se aclare el problema.

Lo hizo por las conversaciones que tuvo con funcionarios del Ministerio de Gobierno y de la Comandancia de Policía. La plata está congelada en el Citibank hasta cuando supuestamente se aclare la investigación, de lo que yo conozco no es la investigación judicial que está en Fiscalía.

En los pagos de esa operación swap se aceptaron $ 53 millones en papeles en lugar de en efectivo.

No es verdad.

El señor Chérrez lo dijo: $ 53 millones en papeles y $ 28 millones en efectivo.

Claro, pero no es que corresponda al pago. Una de las posibilidades era que el Isspol pudiera reinvertir para generar rendimientos adicionales y lo hizo porque no tenía necesidad de liquidez.

¿Usted defiende esa operación?

No tiene ningún vicio de irregularidad, tanto es así que ahora se puede devolver al Isspol los activos.

El Isspol ha señalado que IBCorp aún no lo hace.

Si a mí me dicen que me van a devolver mi activo de inversión, frente a todo el escándalo que se ha hecho, bueno, lo recupero y finalmente se acaba ese problema.

Sobre el tema de los reportos en los que se invirtieron $ 216 millones también existen atrasos.

Los reportos son varias operaciones con distinto monto y plazo, en las cuales la garantía de cumplimiento son bonos de deuda externa de Ecuador. Hay operaciones vencidas desde enero de 2020 y la pregunta es ¿por qué no se notificó el incumplimiento? La nueva administración del Isspol lo hizo recién en agosto, eso es negligencia.

Una de esas operaciones fue con Luis Domínguez Viteri a título personal por $ 2,6 millones.

A título personal de ninguna manera.

Valpacífico la observó, y luego usted informó a Valpacífico que se la anuló, pero después se la hizo con Rusticusi, cuyo representante es el mismo Domínguez, también gerente de Ventura Casa de Valores.

Es falso, todo termina con la aprobación del Consejo Directivo del Isspol.

Él lo admitió en una entrevista y confirmó la nueva operación ¿mienten el exgerente de Valpacífico, José Ibáñez, y Domínguez?

No digo que mientan, entiendo que se refiere Domínguez como representante de Rusticusi.

Era Luis Dominguez a título personal y usted como representante del Isspol. Uno se pregunta cómo se hace una operación así por $ 2,6 millones.

Sí yo también me preguntaría lo mismo.

Por eso le pregunto.

Tendría que revisar porque no tendría la capacidad de hacerlo.

El Isspol invirtió unos $ 68 millones en préstamos a través de inversiones fiduciarias.

No son préstamos, esa es otra equivocación.

Las empresas que recibieron el dinero lo admitieron. Necesitaban flujo, comenzaron a ver opciones y se enteraron de que el Isspol financiaba a través de fideicomisos.

Así es.

La Superintendencia de Bancos observó estas operaciones.

Fueron legales. El Isspol era beneficiario, no había prohibición legal. También dijo que eran inversiones de alto riesgo y dispuso que se desinvirtiera.

Porque las consideraban préstamos.

El informe dice que ‘más se parece a un préstamo’, pero son cesiones de derechos fiduciarios con pacto de recompra y me atrevería a decir que los fideicomisos tienen garantías muy por encima de la inversión.

¿Por qué esos fideicomisos no se inscribieron en la Superintendencia de Compañías?

Están inscritos en el registro mercantil.

¿Por qué unos fideicomisos sí se registraron en la Superintendencia y otros no?

Habría que ver efectivamente si legalmente se establecía la obligatoriedad legal de registrarlos.

¿A usted, como director de la Isspol, no le pareció que debía registrarse al Instituto como beneficiario?

El director del Isspol no es el que determina esa conveniencia o no.

Todas estas operaciones se hicieron con dos fiduciarias, Heilmtrust y Latintrust, parecería que había que hacer el trámite con ellos.

No es verdad, el mercado bursátil es tan pequeño que los pocos que trabajan siempre aparecen en cada proceso de inversión, eso no significa que hay un direccionamiento.

Son las únicas.

Los procesos de constitución no los hace el Isspol, la persona que recibe el financiamiento es la que decide cómo y dónde hacerlo.

Ha sido notificado de alguna investigación sobre estas inversiones realizadas por el Isspol.

Las denuncias presentadas en la Fiscalía son denuncias que no tienen ni pies ni cabeza, son inversiones respaldadas por contratos, ante un incumplimiento corresponde exigir pagos a través de la vía civil. En ninguna se lo ha iniciado.

¿Cómo se debería recuperar las inversiones en las operaciones de reporto y de canje?

La persona que es el estructurador y su custodio (Jorge Chérrez) ya ha dicho públicamente ‘Isspol dígame la cuenta en la que le devuelvo los bonos y mañana mismo están colocados’. No es que le voy a dar la cuenta de mi banco para que me deposite los bonos. Para el tema de la deuda externa deberán dar una cuenta en los sistemas que administran estos papeles, pero si el Isspol no tiene cuenta en esos sistemas ¿dónde quiere que le depositen? En el tema de deuda interna tiene que indicar en la cuenta del Banco Central en la que se los va a depositar. (El Universo)