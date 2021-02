1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Martes, 09 Febrero 2021

Alarcón fue de los primeros en hacer el ejercicio de asignación de escaños, cuando hubo un buen porcentaje de votos escrutados.

El analista político Mauricio Alarcón explica el triunfo de Pachakutik, el resurgimiento de la Izquierda Democrática y por qué CREO está obligado a contar voto por voto.

Ecuador vivió el domingo una elección casi inédita, no solo por haberse realizado en plena crisis sanitaria por el coronavirus, sino por los resultados. El analista político y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, explica por qué Pachakutik, por ejemplo, logra una votación tan alta y CREO prácticamente no despega en el ámbito electoral.

¿Cuál su lectura de los resultados en general?

En primer lugar, pienso que, para variar, las encuestadoras se equivocaron. No se veía venir una segunda vuelta tan disputada entre los candidatos a la presidencia. De paso, hay que decir que fue una irresponsabilidad enorme del Consejo Nacional Electoral (CNE) lanzar los resultados de un conteo rápido tan deficiente, y que, poco después, presentaran otros resultados. Eso le hace mucho daño al proceso. Otra consecuencia es habernos dado cuenta de que el método de asignación de escaños reformado, terminó consolidando la integración en la Asamblea en cinco o seis organizaciones políticas.

UNES se mantiene gracias a la imagen correísta, pero vemos a un Pachakutik que ha tomado impulso ¿A qué responde este logro?

A un buen candidato presidencial, por un lado, y también a las protestas de octubre. La gente se manifestó, buscó un cambio a la forma de hacer política, en la forma de trabajar esa política y no todos los partidos supieron escuchar esas demandas. Vemos que el movimiento indígena obtiene un resultado histórico. Sus resultados a la Asamblea y a la Presidencia de la República es algo nunca antes visto en el país.

¿No se suponía que había un rechazo generalizado a los hechos de octubre por toda la violencia y caos que se vivió?

En un país de memoria cortoplacista todo se perdona y todo se olvida. Por eso tenemos a los mismos políticos que han estado con nosotros bastantes años sin muchas variaciones. Así que lo que inicialmente se había mencionado como algo negativo, fue hábilmente canalizado por los actores del movimiento indígena.

¿Es un logro del movimiento indígena?

Tener un bloque tan grande de asambleístas (27 aproximadamente) creo que ni ellos mismos se lo veían venir. Este resurgimiento no se debe únicamente a obtener votación de los pueblos y nacionalidades indígenas, sino también de manejar un discurso muy en sintonía con la gran población de hasta 35 años, que son el 40% - 42% del electorado. Además, hablar de asuntos de género, del medio ambiente fue fundamental para capitalizar esos votos.

Un partido que resurge es Izquierda Democrática ¿Cuál es la causa?

Resurge con mucha fuerza, con un buen candidato presidencial. Es indiscutible que cuando hay buenos candidatos a la Presidencia generan este efecto de arrastre. Ni siquiera la propia Izquierda Democrática vio venir este resurgimiento tan fuerte como para meter legisladores en Guayas, en Manabí, El Oro.

¿Qué pasa con CREO?

Es el gran perdedor de este proceso electoral. El hecho de que Guillermo Lasso haya obtenido el peor resultado de sus tres campañas presidenciales así lo evidencia. No es solo una cuestión de porcentajes, sino también del número de votos, que es terrible, considerando una alianza con el Partido Social Cristiano, que se supone tenía que fortalecerle, pero que no le ha sumado mayormente respecto a procesos anteriores.

¿Esto se completa con los resultados de CREO para la Asamblea?

Ahí también CREO resulta el gran perdedor, con menos número de escaños que el Partido Social Cristiano que, como sabemos, no tenía presencia nacional, no tuvo candidato propio a la Presidencia. Además, es ampliamente superado en número de legisladores por la Izquierda Democrática, por Pachakutik y por el bloque correísta.

¿Es culpa de la estructura del Movimiento o de Lasso?

Pienso que por todo. Lasso es un candidato que no tiene sintonía con las demandas de la gente, un candidato que no escucha más allá de su círculo de asesores y que cree que la política es una burbuja. Además, cuando se deja ‘calentar la oreja’ por parte de quienes simplemente son adulones y lambones, no es bueno para la política y ahí los resultados. La política se hace sobre la base de realidades, de datos, de trabajar. No se trata solo de poner recursos económicos y armar una estructura para ganar las elecciones.

¿Cuál es mejor candidato para enfrentar a Andrés Arauz: Guillermo Lasso o Yaku Pérez?

No podría referirme a quién es mejor. Nada está dicho, ya que la segunda vuelta es un borrón y cuenta nueva. No nos debe sorprender incluso que el candidato del correísmo, Andrés Arauz, cambie de discurso, su forma de hacer campaña y trate de conquistar el electorado de los que no entran a la segunda vuelta.