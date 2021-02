1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Viernes, 19 Febrero 2021

El excandidato presidencial, Xavier Hervas, aseguró que ya no es momento de hacer acuerdos entre presidenciables. "No pienso cogobernar con nadie (…) mejor les hago una invitación a los candidatos a que implementen las agendas de mi plan de Gobierno".

A su juicio, el CNE debe dar paso al recuentototal de los votos de los comicios generales, porque considera que es la única manera de "devolverle la confianza" a los ciudadanos.

“Con estas rencillas entre candidatos le estamos haciendo el juego a esa izquierda populista, por eso hay que hacer un reconteo total. Que no nos digan que es un proceso de 40 días, en 1 día se lo puede realizar”, apuntó en entrevista con Notimundo.

Dice que, en estas últimas semanas, que hemos crecido mucho, nos atacaron de una manera muy tóxica con la foto que me vinculaba con Rafael Correa. "Yo no le debo nada al expresidente. Jamás he tenido un negocio con el Estado".