Detalles Publicado el Martes, 23 Febrero 2021

El proceso electoral está en marcha, mientras que el sistema informático y las bases de datos fueron debidamente sellados para que la información no pueda ser modificada, informó este martes el consejero del CNE, José Cabrera, al recordar que esto no significa que el escrutinio se haya cerrado, aún falta el de la Junta Especial del Exterior de las dignidades de asambleístas nacionales y parlamentarios andinos, por lo que no se puede dar paso a una auditoría en este momento.

A criterio personal, cree que se debe entregar la información que solicitan las instituciones de control, una vez culminada la segunda vuelta electoral y proclamados los resultados oficiales. "En el CNE no tenemos nada que ocultar, pero debemos finalizar este proceso".

Asegura que el órgano electoral cumplirá con el país y con lo que establecen el Código de la Democracia y la Constitución. Al momento están abiertas las posibilidades que determina la Ley, para que los sujetos políticos presenten sus recursos, con las debidas pruebas, de ser el caso. "Nos preocupa la movilización social, pero no podemos trabajar bajo presiones. Si los candidatos tienen pruebas para presentar sus recursos, deben hacerlo".

"Los sujetos políticos tienen derecho a presentar recursos legales debidamente fundamentados y con pruebas tal como lo indica la Ley. Nos encontramos en esta etapa, cualquier reclamación presentada será procesada", enfatizó.

Por otro lado, insistió en que han demostrado que el proceso se llevó adelante de manera limpia y transparente. "El conteo rápido fue una muestra estadística. Siempre explicamos que el resultado oficial de las elecciones saldría del sistema informático de escrutinios del CNE".

Es por ello que los observadores nacionales e internacionales han certificado en su informes la transparencia con la que se desarrolló el proceso. Los resultados se publicaron minuto a minuto y sin interrupciones a través de diferentes vías de comunicación, rememoró.

Respecto la auditoría solicitada, indicó que en 20 días no es posible hacer una auditoría seria y responsable de un sistema informático, pues se necesitan revisar códigos fuente y logs. Invitó a recordar que la auditoría de Contraloría al Sistema Informático en 2019 se demoró alrededor de 3 meses. "Insisto en que esto podría llevarse a cabo únicamente cuando concluya el proceso electoral". (PMB)