Detalles Publicado el Viernes, 07 Mayo 2021

La reforma aprobada al COIP prohibe la publicación de audios, videos y otros elementos, que han sido fundamentales para la investigación periódistica al momento de relevar los chanchullos del poder.

En febrero de 2018, en un audio filtrado por el exfiscal Carlos Baca se escuchaba al presidente de la Asamblea, José Serrano, conversar con el excontralor prófugo de la justicia, Carlos Pólit, para presuntamente “bajarle” del cargo al fiscal. En el audio incluso se trataban de “compadritos lindos”. Al final, esa filtración les costó el cargo a Serrano (como Presidente de la Asamblea) y a Baca.

Un año después fue la asambleísta Elizabeth Cabezas la protagonista de un audio filtrado. Cabezas había asumido la Presidencia de la Asamblea tras la destitución de Serrano. El audio filtrado fue de una conversación que mantuvo, mientras dirigía una sesión del Pleno, con la exministra de Gobierno María Paula Romo, en la que insultaba a algunos de sus colegas por querer aprobar una moción para que se investigara al presidente, Lenín Moreno, y su familia por una supuesta asociación con empresas offshore. A la larga, ese episodio influyó políticamente para que Cabezas no fuera reelecta como Presidenta.

¿Esos audios se hubiesen podido hacer públicos si estaba en vigencia la Ley que aprobó anoche Asamblea sancionando la violencia digital? La normativa reforma el Código Penal para prevenir y combatir la violencia sexual y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. La duda salta y preocupa a los periodistas, ya que el artículo 178, que tipifica la violación a la intimidad, fue reformulado.

En este se sanciona con cárcel de uno a tres años a la persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, grabe, revele, difunda, publique o dé algún tratamiento indebido o no autorizado a contenido de terceros, datos y documentos personales, mensajes de datos, voz, audio y video. Con la reforma aprobada, los legisladores incluyeron que la sanción también se aplicará cuando se publique o “dé un tratamiento indebido o no autorizado a contenido de terceros…”.

Algo similar sucede con el artículo 179. La actual normativa sanciona con cárcel de seis meses a un año a la persona que revele un secreto cuya divulgación pueda causar daño a una persona. La Legislatura amplió esta conducta penal y no solo que propone sancionar cuando se revele un secreto, sino también cuando se trate de información personal de terceros.

Las críticas

La asambleísta Jeannine Cruz (CREO), quién votó en contra de la reforma trabajada por la Comisión de Justicia, cuyo presidente es Serrano, aseguró que es un articulado que puede afectar la libertad de expresión y el trabajo periodístico. “Con esto, cualquier político que sea denunciado por corrupción o enriquecimiento ilícito podrá declarase víctima y denunciar a los periodistas por estos tipos penales”, dijo.

Recordó investigaciones como Arroz Verde, que generó el caso Sobornos y terminó con sentencia en contra de figuras del correísmo, gracias a información filtrada no autorizada por los ahora sentenciados. Agregó que con lo hecho por la Legislatura, de una u otra manera, se está blindado a la corrupción. “Es un punto a favor de la impunidad”, aseguró la legisladora.

Mae Montaño (independiente), quien propuso el proyecto original, pidió votar en contra del informe preparado por la Comisión de Justicia, ya que una normativa pensada en prevenir y sancionar la violencia sexual digital terminó convirtiéndose en una Ley que busca proteger a los políticos autoritarios, abusivos y corruptos.

Sin embargo, Marcelo Espinel, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, dijo que es un tema que se debe manejar “con pinzas”. Explicó que, si bien la interpretación del articulado podría dar lugar a una coerción, censura previa o sanciones, el controversial artículo 178 es sumamente extenso y en el inciso final se hace una excepción en la aplicación de la norma: “No son aplicables para la persona que divulgue información pública de acuerdo con lo previsto en la Ley o cuando se traten de grabaciones de audio y video del proceder de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones”.

El problema, dice Espinel, es que la definición de información pública data de 2004, por lo que no puede estar acorde a los actuales momentos. “Hay que considerar que Ecuador no tiene, por el momento, la Ley de protección de datos, por lo que ese vacío normativo hace que la definición de información pública de la reforma no sea suficiente para el ejercicio de actividades periodísticas”, manifestó. Agregó que una salida sería el veto parcial del Ejecutivo.

Una sugerencia a la que se suman organizaciones de la sociedad civil, como Fundamedios y la Corporación Participación Ciudadana.