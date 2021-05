1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Henry Kronfle recibió ayer las credenciales y es uno de los principales candidatos a ocupar esa posición.

Esta posibilidad toma mucha fuerza, a dos días de que se instale la nueva Legislatura. Algunos votos de minoría se cuentan en el acuerdo. UNES tendría la primera Vicepresidencia.

Con el argumento de darle gobernabilidad al pais en una relación Ejecutivo– Legislativo, en las últimas horas se habría concretado el acuerdo entre las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC) y del correísmo agrupado en UNES para viabilizar la elección de autoridades de la Asamblea, para lo que se requiere un mínimo de 70 votos. Entre los dos bloques, otrora antagonistas acérrimos, tienen 67 y solo faltarían tres, que provendrían de entre los 12 asambleístas de minoría que llegaron al Parlamento, algunos afines desde antes al correísmo.

Sin embargo, CREO, que corrió en las elecciones en alianza con el PSC y tiene 12 legisladores, no estaría dispuesto a dar sus votos por ese acuerdo con UNES. ¿Una ruptura?

El acuerdo logrado implica dejar en manos socialcristianas la Presidencia de la Asamblea. El más opcionado es el reelecto Henry Kronfle, aunque en la disputa también entra su compañero de bancada César Rohon y, de lejos, también Carlos Falquez. Cualquiera de ellos tiene el respaldo del bloque correísta, que se quedaría con la primera Vicepresidencia. Paola Cabezas es la principal opción, sin descartar a la propia Pierina Correa.

En las últimas horas, los legisladores electos de UNES y del PSC se han hecho guiños públicos sobre sus coincidencias. Kronfle declaró que se buscan nombres que puedan generar consensos y trabajar en una agenda en conjunto para superar la crisis económica y social del país, por lo que el acuerdo no sería solo para la elección de autoridades.

Agregó que lo que pide UNES es que se respete la separación de poderes del Estado y que no se intervenga en la justicia. “Eso es algo que nosotros lo vamos a hacer con UNES o sin UNES en la mesa”, dijo y garantizó que no se permitirá que se meta la mano a la justicia.

De por medio estaría el pedido de UNES de crear una especie de Comisión de la Verdad, que analice los procesos jurídicos en los que se han sentenciado a figuras del correísmo. El expresidente Rafael Correa, sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia, repitió su discurso de que la justicia no sea usada como herramienta de persecución. “Se ha pedido considerar, no la amnistía o el indulto, sino la aplicación y el respeto de la Ley”, aseguró. Agregó que el acuerdo con el PSC está relacionado con lo legislativo pero que UNES es la bancada con mayor número de legisladores (49).

El resto de cargos

La segunda Vicepresidencia iría hacia un legislador de minoría. Se analizaba que fuera de CREO, pero la opción perdía terreno ante la negativa de la agrupación de bendecir la alianza con UNES. La Izquierda Democrática tendría un cupo en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). En el interior de esta organización la reflexión es no arriesgar su capital político obtenido en esta elección, trabajar para las seccionales para ganar el mayor número de alcaldías y prefecturas y proyectarse con Xavier Hervas para las próximas elecciones presidenciales.

Así las cosas, Pachakutik, siendo la segunda minoría, se quedaría sin pan ni pedazo. El problema radica en que este bloque, con 27 asambleístas, insiste en mocionar a Salvador Quishpe para la Presidencia de la Legislatura, pero su nombre no es del agrado de las otras bancadas. Sin embargo, Quishpe mantiene que se buscarán acuerdos hasta el mismo día de la instalación de la nueva Asamblea, que debe cumplirse este viernes.

Más allá del aspecto coyuntural de las elecciones de autoridades, se conoce en los círculos políticos que uno de los objetivos de estas nuevas alianzas que se van “cocinando” es restarle poder a Pachakutik en lo legislativo, para que no pueda boicotear los proyectos de Ley que remita el Ejecutivo u otras iniciativas parlamentarias que provengan de otros sectores que no son afines a la línea ideológica de ese movimiento. Un poder que no se sabe qué alcance podría tener, si se toma en cuenta que aún está por definirse quién dirigirá la Conaie, la mayor organización indígena del pais.

Pero todo se dilucidará el viernes, cuando se conozca, ya en los hechos, hacia dónde se inclinan los votos de los 137 asambleístas.