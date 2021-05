1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 19 Mayo 2021

La sesión para designar comisiones no se instaló hoy.

La presidenta de la Asamblea convocó para mañana a las 10:00 para tratar este punto.

En la Asamblea aún no hay ‘humo blanco’ para la conformación de las comisiones legislativas. La sesión para tratar este punto se suspendió ayer en la tarde y se había convocado para hoy a las 10:00. Sin embargo, una hora antes de la reinstalación, los asambleístas fueron informados de que se reanudará mañana en ese mismo horario, lo que generó malestar entre legisladores del Partido Social Cristiano (PSC) y de UNES.

Henry Kronfle (PSC) manifestó que su organización tiene las listas y la moción para presentarla al Pleno, por lo que exigió que se cumpla la sesión y su propuesta sea votada a la par de la que presenten las otras bancadas. “Esto se reduce a que mañana habrá dos mociones y ganará la que más votos tenga. Yo no quiero presidencia ni vicepresidencia de ninguna comisión. Eso me da a mí la transparencia, el aval (para pedir que se reinstale la sesión) ya que no hay ninguna negociación personal”, manifestó.

Por su parte, Rafael Lucero, jefe de bloque de Pachakutik, recordó que la Asamblea tiene cinco bancadas, y que ninguna cuenta con mayoría absoluta, lo que les obliga a conversar, sin que esto signifique la existencia de alianzas determinadas. “Continuamos dialogando con la firme convicción de que en las 15 comisiones estén asambleístas de todas las organizaciones políticas”, aseguró.

Sin embargo, Kronfle dijo que es solo un pretexto el que quieren integrar equitativamente las comisiones. Agregó que estas dilaciones buscan convencer a otros asambleístas para que se integren a sectores como CREO, PK e ID y así garantizar la mayoría en las mesas. “Lo que están discutiendo es quién se apodera o no de la presidencia de la comisión y eso es inaceptable”, agregó.

La visión de UNES

Paola Cabezas, de UNES, aseguró que hay una suspensión permanente de sesiones porque las bancadas que facilitaron la elección de autoridades no lograr repetir esos acuerdos y termina por paralizar la labor de la entrante legislatura. “Nosotros respetamos la nueva mayoría que se ha generado en la Asamblea, les hemos deseado suerte para que trabajen, pero parece que ni entre ellos se ponen de acuerdo”, dijo.

Agregó que es necesario establecer diálogos para que todos los bloques trabajen en la conformación de las comisiones, que es lo que trunca el desenvolvimiento de la labor de la Asamblea. “No es posible dejar a la primera fuerza política de la Asamblea fuera de las comisiones. Esto no es cálculo político, es cálculo matemático y técnico”, dijo Cabezas al recordar que son 49 militantes de su organización los que llegaron a la Asamblea.