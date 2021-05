1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (2 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 30 Mayo 2021

“El poder no perdonará jamás que haya existido un Defensor que se puso del lado de las personas y no del poder. El poder no necesita quien lo defienda, los ciudadanos sí". Con este mensaje, comenzó la carta del defensor del pueblo, Freddy Carrión, quien se encuentra detenido en la cárcel 4, en el norte de Quito, por presunto abuso sexual.

El defensor del Pueblo señala que su situación es parte de una trama para quitarlo de en medio, por el trabajo que venía desempeñando, en favor de los derechos humanos y contra el poder.

Anuncia que no descansará hasta que se conozca la verdad y demuestre su inocencia.

"He defendido los derechos de todos y de todas, encaré al poder para defender a los jubilados, al personal de la salud mientras denuncié las vacunas VIP, a los médicos postgradistas ante la cancelación de sus becas, a los funcionarios públicos cuando les adeudaban varios meses de remuneración, defendí a las personas con discapacidad, denuncié la infamia de los carnets adulterados", apuntó.

Asimismo, menciona que, acompañó a los "hermanos indígenas en octubre de 2019 en su búsqueda de justicia; fui defensor de la paridad política para las mujeres, luche por su inclusión, por su seguridad y su derecho a decidir".