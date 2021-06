1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 21 Junio 2021

Uno de los neurocirujanos más prestigiosos del mundo, el doctor Barth Green, operará al presidente de la República, Guillermo Lasso, este 23 de junio. Se le realizará un procedimiento denominado derivación cistoperitoneal, que durará entre una hora y media y dos horas.

Lasso viajó este 20 de junio a Miami, Estados Unidos, junto con su esposa, María de Lourdes Alcívar, y una reducida comitiva integrada por su equipo de seguridad.

La cirugía es de “mediana complejidad”, según indicó días atrás la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, en un comunicado. Se desarrollará en el Jackson Memorial Hospital de Miami.

Green es uno de los fundadores de The Miami Project to Cure Paralysis (Proyecto de Miami para Curar la Parálisis, en español), que es el centro de investigación de lesiones de la médula espinal más importante del mundo y que tiene sede en el estado de Florida. Está ubicado en las instalaciones del ya citado hospital, que es parte de la Escuela de Medicina Leonard M. Miller de la Universidad de Miami, en la cual Green es director del Departamento de Neurocirugía.

En el 2013, Lasso se fracturó la tibia y el peroné durante una peregrinación en el denominado Camino de Santiago, en España. Fue sometido a una operación para curar la lesión: “Para mala suerte mía, el anestesiólogo comete un error, me pincha la duramadre y se me causa un hematoma en la cola de caballo (parte final de la médula espinal), que me produjo unos dolores en las piernas insoportables durante 45 días. Bajé 30 libras de peso, no podía dormir, me aparté un poquito del mundo”, relató el mandatario a la agencia AFP hace unos meses. En esa ocasión le realizaron dos operaciones para atender la fractura.

Cuatro años después, el hematoma se había convertido en quistes. En el 2018 fue operado en la Cleveland Clinic, en Estados Unidos, donde se le eliminó uno de ellos.

En una entrevista con este Diario, el segundo mandatario, Alfredo Borrero, da algunos detalles de la nueva operación que se le realizará a Lasso. Borrero también es neurocirujano con una especialidad en cirugía de columna vertebral; y aunque no ha tratado al presidente como médico, es su amigo y conoce sus dolencias, ya que este le ha consultado sobre ellas en varias ocasiones.

“Hace unos años, el presidente tuvo una fractura de la tibia y el peroné, en España… Le realizaron una punción peridural y en ese momento le perforaron la duramadre, y sangró”, relata.

Una punción peridural o epidural, explica, es el procedimiento (pinchazo) para aplicar anestesia localizada en la zona lumbar (parte baja de la espalda). Similar a lo que se les hace a las mujeres que darán a luz a través de una cesárea y que les adormece la parte inferior del cuerpo.

La duramadre es una membrana que cubre todo el sistema nervioso, desde el cerebro hasta la columna vertebral, la médula espinal y las raíces nerviosas.

“Al presidente se le hizo una siringomielia (siringo, cavidad; mielia, médula), que es una cavidad en la médula espinal, que contiene líquido cefalorraquídeo, y eso es lo que le obligó a ser operado hace dos años en la Cleveland Clinic… Él tenía dos quistes. Uno de ellos se resolvió, pero el otro, que no está en la médula, eso que quede claro, aún lo tiene”, señala Borrero.

¿Cómo se realiza la derivación cistoperitoneal? “Le abren dos centímetros en la espalda, llegan al quiste por microcirugía (laparoscopia), le hacen una incisión de un centímetro en la duramadre y le colocan un tubito (catéter) que va desde el quiste al peritoneo, que es una membrana que cubre todo el abdomen. Este tubito va por debajo de la piel… y drena el líquido del quiste”, señala Borrero, quien cuenta que el cirujano que intervendrá a Lasso es uno de los “capos” de la neurocirugía.

El doctor Borrero explica que este quiste está presionando el nervio que va a la pierna derecha, lo cual impide que se transmita energía al músculo. Es por eso que el jefe de Estado necesita apoyarse en el bastón para caminar.

Según el vicepresidente, la operación no se realizó antes porque, inicialmente, el quiste no había crecido. “El quiste de llena de líquido cefalorraquídeo y se espera que se estabilice, pero creció y ahora lo mejor es operar”.

“Dentro de las grandes cirugías que uno puede hacer hay de alta, mediana y baja complejidad. Esta es una cirugía de mediana complejidad. Tomará una hora y media o dos horas… El objetivo es que el quiste vaya reduciéndose y el nervio deje de tener presión, y comience a transmitir energía al músculo para que mejore su masa muscular y pueda dejar el bastón en el mediano plazo”. (El Universo)