Detalles Publicado el Lunes, 06 Enero 2020

Entre las prioridades para el 2020 está "gobernar", así lo manifestó este domingo el médico y subdirector del diario Expreso, Francisco Huerta, al manifestar que se tomen acciones de Gobierno pero no hay gran un plan nacional, ni siquiera para levantar el ánimo de los ecuatorianos que está decaído.

Se habla de financiar el presupuesto pero no de reactivar la economía, se dan toques pero no coloca a la educación al nivel del mundo, sumado a otras faltas pendientes. La corrupción, por ejemplo, no se ha erradicado ni combatido en el actual Gobierno.

"Este juego de intereses corruptos, sigue vigente(...). Este gobierno no es una copia al carbón pero tiene mucha gente corrupta del anterior y no se entiende por qué no los saca".

A su juicio, entre lo deseable y lo posible, se debe garantizar lo necesario. Considera que la crisis del desempleo impide que la gente logre su pan con dignidad y la necesidad termina siendo la justificación para la delincuencia.

El Plan de Prosperidad, dijo, enjuga el déficit pero no promueve el desarrollo y "la magnitud del desastre obliga a tener por lo menos un plan para promover el entusiasmo".

En otro orden de ideas, habló sobre el rol de la Asamblea y recomendó la derogación de la tabla de drogas para no seguir como cómplices de un esquema de "narcotráfico-política".

En cuanto al CNE, criticó que estemos próximos a nuevas elecciones y el organismo sigue siendo un "mamotreto", por lo no hay ninguna certeza para los próximos comicios. Para Huerta, es necesario renovar todo el CNE antes de que el periodo electoral determine que sean intocables.

Sobre las tendencias, manifestó que la magnitud de los cambios que hay que hacer son de izquierda, aunque reconoce que la derecha sabe manejar la economía y se le puede corregir la falta de sentido de lo social.

Para ver la entrevista completa de Carlos Vera a Francisco Huerta en Veraz, vea el video a continuación: