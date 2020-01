1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 15 Enero 2020

La asambleísta Rina Campain, del movimiento CREO que lidera el banquero Guillermo Lasso, considera que no existe causal para destituir a los tres asambleístas que se asilaron en México: Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri. Los tres pertenecen a la bancada de la Revolución Ciudadana.

“La verdad es que no existe (causal) para poder destituirlos. Por abandono del cargo no hay destitución, además por ser asilados tampoco lo contempla la ley. Dijo que cualquier decisión que se tome tendrá que ser basados en la ley, no nos podemos salir de eso. (jtr)