Rafael Oyarte, jurista

Detalles Publicado el Lunes, 21 Diciembre 2020

Rafael Oyarte, constitucionalista, al comentar el conflicto entre el Consejo Nacional Electoral (CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), sentenció que todo lo que comienza mal, termina mal. Lo cierto es que estamos a 45 días de las elecciones sin papeletas, tiene que comenzar la campaña electoral en enero y un debate presidencial en curso, esto es un "relajo, un pugilato, bien organizado" y resulta que los electores estamos en medio de este show".

"Esto es realmente vergonzoso, yo espero que no le estén echando la culpa a Julio César Trujillo, que en paz descanse, de este relajazo que tenemos al día de hoy. Ahora, a quién no le conviene que no haya la candidatura de Álvaro Noboa, eso también hay que decirlo con nombre y apellido: a Guillermo Lasso".

Se dice por ahí decir que Álvaro Noboa no es una candidatura chimbadora, sino que puede llegar a una segunda vuelta electoral. Pero también afecta a Andrés Arauz. En todo caso -dijo- "el relajo sigue siendo un relajazo". (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa