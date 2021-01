Debate oficial

Domingo, 17 Enero 2021

En contraste con la primera jornada (ayer, sábado), que estuvo muy formal; la segunda, celebrada hoy, domingo 17, estuvo más animada y los dardos más recargados. El tema que motivo que los candidatos saquen la artillería pesada fue la Corrupción y la Institucionalidad Democrática, uno de los cuatro temas abordados. Los otros tópicos abordados fueron: Relaciones Internacionales y Derechos Humanos.

A los candidatos se los vio más activos, con acusaciones de corrupción de ida y vuelta, promesas de cadena perpetua, cárcel para los ladrones, consulta popular y borrachera el primer día al pisar Carondelet.

Sin duda, la corrupción es la llaga abierta en la sociedad ecuatoriana, y en el debate hubo mucha tela que cortar y pocas propuestas serias y concretas para erradicarla. (jtr)

Decidido a aprobar la Ley de Extinción de Dominio

Guillermo Celi, del movimiento SUMA, asegura que la independencia entre la Función Judicial, Fiscalía y Ejecutivo, es fundamental en la lucha contra la corrupción. Se compromete a entregar los recursos necesarios. Asegura que su gobierno será transparente y él un presidente sin conflicto de intereses. "Vamos a aprobar la Ley de Extinción de Dominio, si no lo hace la Asamblea, él como mandatario convocará una consulta popular para que el pueblo la apruebe en las urnas.

Catorce años nos han estado robando

Geovanny Andrade, del movimiento Unión Ecuatoriana, dijo que convocará a una consulta popular, el pueblo elegirá si la quiere o no autonomía, la misma que será por provincias. Refirió que la corrupción está metida en el Ecuador, y sabe de organizaciones políticas que más que políticas son organizaciones delincuenciales y que hoy se hacen presente en el debate. "Catroce años le han robado al pueblo ecuatoriano".

Ya no hay que elegir entre el cáncer y el sida, elíjanme a mí

Carlos Sagnay, del movimiento Fuerza Ecuador, dijo que a él le gusta resolver los problemas desde la raíz, y no por las ramas. "Cuando el presidente de la República decide: aquí nadie roba, porque yo no robo, entonces nadie roba. nadie va a robar en mi gobierno, y el primero que esté robando lo vamos a mandar a la cárcel con cadena perpetua, y tendrá que trabajar para ganarse su alimentación".

El primer día una borrachera, el segundo meteré preso a los corruptos

Isidro Romero, del partido Avanza, dijo que la peor lacra que tiene este país se llama corrupción, y esta existe porque hay gobiernos cobardes "señor Lenín Moreno, usted es una parte de esa cobardía en este país". La corrupción se ataca metiendo a todos los rateros en prisión. Adelantó cadena perpetua con incautación de bienes. Matizó diciendo: "El primer día en Carondelet me pagaré una borrachera del carajo, y el segundo día meteré preso a los corruptos".

Velasco le restriega a Andrés Arauz contrato con irregularidades

Juan Fernando Velasco, del movimiento Construye, le lanzó de frente los dardos al candidato correísta. Recordó el breve pasó de Andrés Arauz en el Ministerio de Cultura firmando un contrato para la celebración del Festival de Artes Vivas de Loja con sobreprecio, que su predecesor no quiso firmar. "Son 3 millones de dólares Andrés, que no se justifican ni tampoco el hecho de que haya sido entregado directamente. "Yo te pregunto, ¿es este el presidente que tú planteas para nuestro país?

Andrés Arauz a la defensiva por ataques de corrupción

Andrés Arauz, de la alianza UNES 1-5, le respondió a Juan Fernando Velasco. "Aquí está certificado de la Contraloría que demuestra que no he cometido ninguna irregularidad, no tengo ninguna responsabilidad administrativa, civil o penal. Arauz devolvió el favor y lo desafío a "meter" la denuncia. Refutó a Yaku Pérez diciéndole que su especialidad son las finanzas públicas.

Yaku Pérez a Andrés Arauz, 'mejor devuelvan lo robado'

Yaku Pérez, del movimiento Pachakutik, dijo que eliminará el Consejo de la Judicatura vía consulta popular. "El señor Andrés Arauz ha dicho que dará 1.000 dólares a un millón de familias en el Ecuador...Mejor devuelvan todo lo robado, con eso no darán 1.000 dólares sino 9.700 dólares a cinco millones de personas que están en el subempleo; un millón de estudiantes y a un millón a personas en el desempleo absoluto.

'Un presidente que no tenga un equipo de "grilleteados'

Paúl Carrasco, del movimiento Podemos, recordó que él no ha tenido nunca un grillete electrónico, "pude haber tenido errores, equivocaciones, pero nosotros hicimos en Azuay una administración limpia". Plantea los jueces sin rostros. Para combatir la corrupción lo primero que se necesita un presidente que no tenga un equipo de "grilleteados". Refirió que habrá muerte civil para ciudadanos que se han dejado coimar.

Lasso insiste en comisión internacional anticorrupción

Guillermo Lasso, de la alianza CREO - PSC, propone la creación de una comisión internacional anticorrupción, además de seguir la ruta del dinero para recuperar lo robado y meter en la cárcel a los corruptos. Lasso mandó al candidato César Montúfar a revisar su cuenta de Twitter, esto en alusión a los señalamientos -absolutamente falsos- que ha hecho el candidato socialista.

Desmantelar el Estado delincuencial que dejó el correísmo

César Montúfar, de la alianza Honestidad 17-51, dijo que la justicia tiene que ser absolutamente independiente y dará su apoyo con recursos a la Fiscalía para que pueda adelante su tarea. Aquí lo central es cómo desmantelar el estado delincuencial que dejó el correísmo y continuó el morenismo. Propone una fuerza tarea, grupo especializado que desmantele a las mafias que se tomaron el Estado. Le dijo a Lasso que no lo amenace.

Una gestión de gobierno abierto

Ximena Peña, del movimiento Alianza PAIS, comentó que en su gobierno implementará una gestión de gobierno abierto para que haya transparencia en las instituciones públicas, así como el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas. Dentro de su plan de gobierno está el hecho de profesionalizar el servicio público, esta es una propuesta -dijo- para evitar que en el caso de los hospitales tenga gerentes puestos a dedos.

La ética como centro del desarrollo

Gerson Almeida, del movimiento Ecuatoriano Unido, insistió que la falta de transparencia y corrupción es la ausencia de la ética. Dijo que puede haber el mejor plan de desarrollo pero que no lleva incluido los valores, la ética, el país nunca va a salir de esta crisis moral. "la ética tiene que estar en la mente y corazón de los ecuatorianos para llevar adelante un proceso de desarrollo.



Aquí nadie habla del narcotráfico

Pedro Freile, del movimiento AMIGO, a manera de parábola dijo que las leyes injustas son como las telarañas dejan pasar a las moscas más grandes, pero atrapan a las moscas más pequeñas. "El agonizante sistema constitucional es la base de la corrupción". El socialismo del Siglo XXI es un rasgo atávico que debe ser borrado de la historia de nuestro país. Aquí están las organizaciones políticas y ninguna habla del narcotráfico.

Cambiará leyes correístas prodelincuenciales

Lucio Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica, refirió que le garantiza al expresidente Rafael Correa el debido proceso, de quien dijo institucionalizó la corrupción y persecución. Para garantizar la seguridad ciudadana -dijo- que cambiará todas las leyes que se aprobaron en el gobierno de Correa. También mencionó que se regresará al pasado judicial para que los delincuentes no ingresen al país.

Institucionalidad autoritaria y corrupta

Gustavo Larrea, del movimiento Democracia Sí, manifestó que es evidente el fracaso de la institucionalidad actual: autoritaria y corrupta. El llamado Quinto Poder del Estado es un fracaso, para lo que sirvió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es para meterle las manos en las distintas entidades del Estado, también para no permitir órganos de control autónomos. Aboga por solo tres poderes del Estado que sean independientes entre sí.

La pelea es contra la demagogia, la corrupción

Xavier Hervas, del Partido Izquierda Democrática, recordó que la corrupción avergüenza a todos los ecuatorianos. "Aquí nos quieren pasar la misma película de hace cuatro años, cuando el candidato de Correa ofrecía ofreció 325.000 viviendas, a través de un formulario, y no han hecho ni siquiera 30.000. ahora el actual candidato de Correa está haciendo algo muy parecido ofreciendo dar 1.000 dólares a cada familia".