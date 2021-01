1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 65% (2 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 20 Enero 2021

El capitán Edwin Ortega recordó que él fue perseguido por el expresidente Rafael Correa con más de 21 procesos administrativos en su contra por los comandantes de turno. Amén de las causas penales. El hecho -dijo- que, si los ecuatorianos no alzamos la voz, sino hacemos uso de las herramientas democráticas, el correísmo se nos viene encima. Así justificó su campaña de no al Socialismo del Silgo XXI, no a la tiranía.

Lamentó que cuando él recorre se da cuenta que la gente no conoce los alcances y tentáculos del Socialismo del Siglo XXI.

Alertó de que" los miembros de Alfaro Vive Carajo son un peligro, los Latin Kings, mucha gente que formó parte de Correa están en sus filas y esta gente es la que recluta gente mala". (jtr)

Fuente: Max Tv

· Lucio Gutiérrez: 'A mí también me drogaron'