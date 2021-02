Vera a Su Manera

Detalles Publicado el Domingo, 31 Enero 2021

En los próximos días, Ecuador se enfrentará a una elección crucial y para hablar del tema, participaron en el programa Vera a Su Manera, dirigido por Carlos Vera, los panelistas Mauricio Alarcón, Gabriela Pezo, Héctor Yépez y Andrés Castillo.

Este último, inició expresando que la pandemia no ha permitido que los candidatos lleguen de manera regular y, ante ello, muchos han creído que solo a través de redes sociales pueden hacer campaña sin acercarse a los sectores populares.

Ecuador, a juicio del legislador Yépez, está ante la elección más importante de la historia, ya que muchas familias no tienen para comer, muchas han perdido a sus seres queridos y lo que se juega en este sufragio es la opción del cambio o seguir hundiéndonos.

Por tal motivo, el analista Castillo no ve oportuno que desde algunos sectores se esté invitando a votar nulo porque esto solo ayuda al correísmo, debido a que se registraría una baja el porcentaje del voto válido y eso traería como consecuencia "hipotecar el destino del país".

Cambiar la película

"El único día en que los ciudadanos tenemos el control para cambiar la película que estamos viendo, es en las elecciones con nuestro voto. Usémoslo!", invitó Yépez.

Gabriela Pezo considera que el país no puede seguir por la línea del correísmo y en ese sentido realizó un exhortó a los jóvenes que representan el 44% del padrón electoral: "Viví el gobierno de Correa donde hubo bonanza, pero mal administrada. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No podemos seguir por esa línea".

A su juicio, el gobierno que venga debe tener mas presupuesto para poder dedicarlo a temas sociales y de familia, para atender a niñas y adolescentes.

Mientras que Mauricio Alarcón expresó que Ecuador está frente al proceso electoral más caótico de 42 años de democracia y ante esta circunstancia "tan jodida", tenemos que darnos una oportunidad. Esto, pese a que en el país se ha caído de la manera más perversa en una campaña de desinformación y noticias falsas. (PMB)

