Comentario

Detalles Publicado el Martes, 23 Febrero 2021

Duro en la crítica. El periodista Carlos Vera, director del programa "Al Día", de Max Tv, se refirió en términos mordaces a la actitud complaciente del presidente Lenín Moreno por mantener en el cargo al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, quien ha tenido un mal manejo del proceso de vacunación.

Como un insulto a los ecuatorianos calificó Vera a la inacción del mandatario, pero sobre todo -dijo- es una campaña del Gobierno para que regrese el correísmo, "porque el Régimen insiste en errores, vacíos, vicios y silencios, que lo hacen aparecer peor que el anterior. Esto no es torpeza, es deliberado. Hay algún tipo de acuerdo entre el Ejecutivo y correísmo, y debe ser indiferencia o impunidad".

"La evidencia me dice eso, la malicia me dice eso, y el tema de las vacunas me dice eso", apostilló Vera. (jtr)

Fuente: Max Tv

