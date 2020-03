1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 28 Marzo 2020

Marvin Salas, alcalde del cantón Nobol, en Guayas, informó la noche del viernes 27 de marzo que dio positivo a covid-19, en los exámenes que se realizó en días pasados. Seguirá realizando sus labores, en aislamiento domiciliario.

“Los síntomas de esta enfermedad no me impedirán que trabaje en estos momentos difíciles para todos. Desde mi hogar estaré atento disponiendo todas las acciones en beneficio del cantón”, señala en un comunicado el funcionario.

Salas fue electo en el 2019 y sería el primer caso confirmado de covid-19 en Nobol, según los reportes oficiales.

Otro de los alcaldes guayasenses que dio positivo al virus fue Edson Alvarado, de Santa Lucía.

A través de una transmisión de Facebook, informó que contrajo el virus pese a haber acatado las disposiciones de aislamiento voluntario.

“Voy a continuar con las recomendaciones del Ministerio de Salud. Esto no lo contraje en casa, sino realizando mis labores, no me arrepiento, seguiré trabajando. Por favor, no salgan, cumplan con el toque de queda, quédense en casa”, dijo el funcionario.

Con ellos, ya suman siete los alcaldes de Guayas contagiados de covid-19. Además están Cynthia Viteri, de Guayaquil, Juan José Yúnez, de Samborondón, Kleber Falcón, de Yaguachi, Paco Asá, de Milagro y Xavier Gómez, de Pedro Carbo. El prefecto Carlos Luis Morales está en cuarentena familiar luego de que un miembro de su hogar dio positivo. (El Comercio)