Detalles Publicado el Viernes, 26 Junio 2020

Desde el 6 al 25 de junio, el albergue temporal del Centro de Convenciones ha brindado alojamiento a 60 pasajeros que llegaron a Guayaquil, procedentes de vuelos nacionales, principalmente desde el 22 de junio, con ecuatorianos que arribaron de vuelos internacionales correspondientes por su origen, a países como Estados Unidos y Chile.

Este servicio ofrecido por el Municipio de Guayaquil, es completamente gratuito. Cuenta con medidas de bioseguridad, alimentación hospitalaria y, de ser necesario, medicinas y oxigenoterapia. El protocolo tiene como finalidad, cumplir las resoluciones del COE Nacional, para evitar la propagación del virus.

La Dirección Municipal de Salud, además, por instrucciones de la Alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, puso a disposición la Clínica Móvil 23 en las instalaciones del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, para realizar pruebas gratuitas a quienes necesiten abordar los vuelos nacionales.



La disminución representativa de contagio y la disponibilidad de centros de atención médica municipales, permitieron que el Centro de Convenciones pueda albergar, exclusivamente, a los pasajeros internacionales que a su arribo no tengan hospedaje para cumplir con el aislamiento obligatorio, como prevención ante la pandemia.



Protocolo para Vuelos Internacionales

• El pasajero que ingresa a Guayaquil debe traer su examen PCR Negativo.

• Si no tiene la prueba PCR, deberá cumplir su aislamiento en un Hotel costeado por el pasajero; y si no cuenta con Hotel, deberá ser trasladado al centro de convenciones, para cumplir su aislamiento obligatorio de 14 días.

• Si son grupos vulnerables cumplirán el aislamiento en su domicilio.

Protocolo para Vuelos Nacionales

• Deberá tener una prueba cuantitativa o prueba PCR negativa, con 72 horas de antelación para poder abordar

• Si el IGM sale positivo tendrá que realizarse una PCR para confirmación

• Esta medida se aplicará desde el 19 de junio al 6 de julio; luego de esa fecha se harán pruebas aleatorias

Datos adicionales:

A poco tiempo de reportarse la pandemia en el país, que dejó como resultado el colapso del sistema de salud, especialmente en Guayaquil, el Centro de Atención Temporal Intermedio, fue uno de los puntos destinados a la asistencia de pacientes con COVID, cubriendo un total de 2.469 casos.

Gracias a la gestión municipal, se activaron 51 puntos de atención médica gratuita, incluyendo el Centro de Convenciones; 35 unidades móviles, 6 Hospitales del Día para pacientes Covid, 3 Hospitales del día para mujeres embarazadas, Hospital Bicentenario y 5 puntos fronterizos para pacientes Covid, lo que permitió frenar la velocidad de transmisión de contagio de 3.3 a 1.2.