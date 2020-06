1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 09 Junio 2020

Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Municipio de Quito, explicó que se ha dado seguimiento a los lugares de mayor concentración de personas como las terminales, en esos sitios se ha desarrollado con normalidad las actividades respetándose los controles y protocolos de bioseguridad.

Se puede decir, dijo Abad, que se ha tenido control sobre los usuarios. Las personas han respetado las distancias, hace filas, tiene paciencia para esperar el bus. Ya en el recorrido se ha visto, no de manera generalizada, que el aforo del 50 % no se estaría respetando. Abad dijo que los principales aliados del control son los pasajeros que pueden denunciar a través de las redes el conductor que no respete el aforo permitido. (jtr)

Fuente: Video/Ecuador Tv