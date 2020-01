1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 10 Enero 2020

El número de vehículos matriculados en el 2019 fue el más alto de los últimos 6 años. La Agencia Metropolitana de Tránsito, hasta diciembre, registró 465.908 automotores que cumplieron con este proceso obligatorio.

La matriculación vehicular en la capital se desarrolla con base en el último dígito de la placa, este proceso se conoce como calendarización e inició en febrero con el dígito 1 y culminó en noviembre con el dígito 0.

Los usuarios que no cumplieron con este trámite obligatorio durante todo el 2019 deberán cancelar las siguientes multas: calendarización USD 25; no pagar la matrícula USD 25 y no asistir a la convocatoria de Revisión Técnica Vehicular USD 50.

Se recuerda que desde el jueves 16 de enero se iniciará el proceso de matriculación vehicular 2020. Los usuarios podrán agendar su "cita previa" en la página web www.amt.gob.ec, seleccionar el centro y horario de su preferencia. Con la cita impresa deberán presentarse 15 minutos antes.

Sus dudas o sugerencias, en los canales de información oficiales: línea telefónica 1800-AMT-AMT, Twitter @AMTQuito y Facebook Agencia Metropolitana de Tránsito Quito.