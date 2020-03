El secretario de Seguridad y Gobernabilidad, Juan Pablo Burbano, anunció en su cuenta Twitter, que presentó la renuncia al cargo, tras la filtración de un documento interno de trabajo. "Doy la cara por todo mi equipo".

"Di todo por mi ciudad cuando más me necesitó.No tenemos ningún contagiado en nuestro personal que vivió duras jornadas. Me voy agradecido guerreros", dijo.

Este domingo, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, señaló que la información que aparecía no era oficial y ofreció que se aplicarían sanciones por ese hecho.

