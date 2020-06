La Hora de Quito

Detalles Publicado el Sábado, 27 Junio 2020

Las oficinas de consulta externa del Hospital Militar de Quito se han convertido en habitaciones y los ventiladores de transporte, que se usan para llevar a pacientes de un lugar a otro (similares a los de las ambulancias), dan soporte a los casos críticos hasta que un ventilador fijo se desocupe. Y así, van rotando.

En la zona de emergencia, la sala de críticos está diseñada para dos personas. Pero, ahora hay cuatro. “Como ya no hay espacio tenemos que seguir creando áreas”, explica la mayor del Ejército Janeth Morales, líder de emergencia de la institución que, a pesar de no ser considerada centro centinela para Covid-19, ha atendido 1.218 casos desde que inició la emergencia sanitaria, en marzo. Además, esto implica que no reciban recursos económicos ni de salud, por parte del Estado.

El teniente coronel Nelson Singüencia, médico auditor a cargo de la dirección del Hospital Militar, señala que la necesidad de hospitalización y camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en la capital va en ascenso. Un ejemplo, es que han recibido más de 40 pacientes que no han podido ingresar a centros del Ministerio de Salud o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Además, se han destinado dos pisos a casos de coronavirus: el séptimo, que atiende a pacientes con PCR positivo, y el sexto, donde se alojan los sospechosos. Entre 7 y 10 camas hay en cada uno.

Camas no solo para coronavirus

Durante un recorrido por el Hospital Eugenio Espejo, en Quito, Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República, reconoció que los hospitales públicos de la capital están operando a su máxima capacidad. Anunció un aumento de 11 camas.

En el mismo espacio, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, indicó que la cantidad de camas de hospitalización pasaron de 321 a 781 entre abril y junio, y de 120 a 253 en UCI, en el mismo periodo.

Zevallos calificó como “dinámico” el proceso de ocupación de camas en UCI y aseguró que el 95% están llenas. Pese a que directores y funcionarios de casas de salud, durante el último mes, han asegurado que han colapsado.

Por ejemplo, Danilo Calderón, gerente general del Hospital IESS Quito Sur, ha señalado que junio ha sido un mes agresivo: “hemos tenido el incremento de 170 personas que nos visitan diariamente a nuestras instalaciones, de las cuales el 20% (34) se quedan hospitalizadas”.

En contraposición a las declaraciones del Gobierno, están las del nuevo grupo de expertos que integran la Secretaría de Salud del Municipio, quienes fueron presentado el lunes, durante sesión de Consejo Metropolitano.

Francisco Pérez, epidemiólogo y director de Políticas y Planeamiento, indicó que el sistema sanitario en la capital ha colapsado y que hay pacientes en espera de una cama.

Por ejemplo, el lunes, en Quito, había 59 pacientes que necesitaban camas para hospitalización, pero el sistema de salud contaba con 29.

Sin embargo, no todas estas camas están destinadas a pacientes por Covi-19, pues 12 son parte del hospital Baca Ortiz y la Maternidad del Sur, para otros grupos.

Es decir que, dentro del 95% que Zevallos menciona, no todas las camas en UCI corresponderían únicamente para pacientes con coronavirus.