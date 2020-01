1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 30 Enero 2020

El ex ministro de Salud, Luis Sarrazín, habla de otro caso sospechoso del nuevo coronavirus en Quito. Se trata -dijo- de una doctora que trabaja en el Hospital Eugenio Espejo y acaba ser internada en el Hospital Carlos Andrade Marín. Esta galena nunca estuvo cerca del paciente chino sospechoso del nuevo coronavirus, tan solo pasó por el corredor en donde está aislado el ciudadano chino y ahí se contaminó, en este momento está con problemas respiratorios y está internada en el Hospital Carlos Andrade Marín.

Dijo que en el país sí se hubiera podido diagnosticar el nuevo virus sino se hubiera desmantelado el Instituto Nacional de Higiene, y atendido a los paciente si se tuviera operativo el Hospital Neumológico Roberto Valenzuela, hoy cerrado.

Cuestionó los controles aplicados por la autoridad sanitaria para contener la propagación del virus: "Es un sello o cara, me enfermo o no me enfermo, me muero o no me muero". (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa