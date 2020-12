Jhon Cuenca, médico intensivista

Lunes, 28 Diciembre 2020

El médico intensivista, Jhon Cuenca, se pronunció sobre el aumento de casos COVID-19 tanto a nivel ambulatorio como en las unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Guayaquil, durante las últimas dos semanas.

El incremento está entre un 15 y 20%, y si sigue así se irán llenando de a poco las UCI. A su juicio, esto responde a que se han relajado las medidas de bioseguridad, hay más reuniones familiares. Entre los pacientes hay desde los 30 años y eso es "preocupante".

Al especialista no le preocupa tanto la presencia de una nueva variante del coronavirus, sino que la conducta de las personas que se relajan, no usan mascarillas, no guardan distanciamiento, lo que aumenta la posibilidad de contagios.

Está a favor de aplicar a la ciudadanía sanciones para ver si de esa manera se presiona a cumplir con las medidas. (PMB)

