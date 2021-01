1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 04 Enero 2021

Gustavo Pacheco, compositor y cantante, sobrevivió al covid-19, dijo que no recuerda muchas cosas desde que se contagió. "Perdí la memoria. Todo", enfatizó. Narra que fue intubado, todos sus pulmones estaban inflamados.

Mencionó que "él no ha sufrido, porque no le han sacado una uña. Viví momentos de sueños, programado shows, me sabía el orden de las canciones de los shows. Vi a los diablos que estaban ahí, eran personas que nunca conocí en mi vida, pero estaban sentado al pie de la cama. Me miraban con una cara de malditos. Yo peleaba con ellos, le ganaba abriendo los ojos".

Probablemente eran alucinaciones, dijo.

"Nunca pensé en la muerte. Para nada. No se me ocurrió", enfatizó. (jtr)

Fuente: Video/Max Tv

