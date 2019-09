1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Jueves, 05 Septiembre 2019

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) informó sobre la alerta publicada por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, Ministerio de Salud (Agemed) de Bolivia, la cual comunica a la población que se ha detectado la circulación y comercialización de varios lotes ilícitos de crema repelente de insectos OFF.



Arcsa considera importante transmitir esta información a los ciudadanos, debido a que Ecuador tiene registrado este producto. Se recomienda no comercializar, distribuir, ni consumir los lotes de los productos objeto de esta alerta, ya que al ser falsificados/adulterados no se puede garantizar su calidad, seguridad y eficacia.



Se hace un llamado a la ciudadanía para que adquiera medicamentos únicamente en establecimientos autorizados por Arcsa.