Detalles Publicado el Lunes, 06 Enero 2020

Del fondo del pasillo aparece la silueta de un niño de 7 años. El rostro está tapado por una mascarilla que esconde la sonrisa que le genera ‘pilotar’ un avión rojo que lleva en la mano, en el Centro de Salud de la ciudadela Martha de Roldós, ubicado en el norte de Guayaquil.

Son las 10:00 del 12 de diciembre pasado. Ahora son pocos los ratos libres que Jesús tiene para jugar. Su tiempo está copado por sesiones de radioterapia para combatir una leucemia, descansos prolongados y en estas últimas semanas para estar presente en el trámite de calificación de su discapacidad, una enfermedad catastrófica detectada en junio.

El proceso de validación de la discapacidad de su hijo es complejo, comenta Virginia, quien explica que se debe agendar una cita llamando al 171, del Ministerio de Salud Pública (MSP), presentar ahí los documentos del diagnóstico médico, luego la persona es valorada por un doctor, un psicólogo y un trabajador social.

“Cuando yo llamé en septiembre, la chica me dijo: ‘Con tal de que usted tenga el certificado, el doctor lo valora y enseguida le dan (el carné)’, pero no ha sido así”, asegura esta guayaquileña de 34 años, quien vive en Mapasingue. A ella le preocupa que su hijo, que tiene las defensas bajas, se contagie de un virus en este sitio.

Mientras Jesús usa una banca de madera como pista de aterrizaje de su avión, su madre cuenta que necesita el carné para solicitar el bono de $240 del programa social Joaquín Gallegos Lara y costear los gastos por el cáncer a la sangre.

En las últimas semanas del 2019 un mayor movimiento de ciudadanos con discapacidad se registró en centros y hospitales del MSP, ante el temor de que su carné pierda validez el 31 de diciembre como consta en una resolución que emitió en el 2018 el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (Conadis), que los dejaría sin la tarifa subsidiada para el pago de servicios básicos, transporte público, importación de vehículos, parqueos, licencias de conducir y otros beneficios.

Otros buscan calificar por primera vez su discapacidad como Esperanza, quien está sentada cerca del avión de Jesús a la espera de un turno, junto con su amiga Laura, para realizarse una audiometría, examen previo a la calificación de su discapacidad.

El llanto de un bebé y el murmullo de personas que esperan en otras áreas de este centro dificultan la conversación entre Laura y Esperanza. Laura se acerca al oído sano de Esperanza. Le dice que va a preguntar si ya la van a atender. Después de consultar, llega abatida porque le dijeron que regrese este mismo mes para preguntar si hay cupo en mayo.

“En octubre nos atendieron en el dispensario del Cristo del Consuelo, de ahí nos mandaron al Hospital del Guasmo y de ahí nos mandaron acá”, dice Laura a favor de su amiga, quien también busca solicitar un bono. Dos funcionarios de ese centro de salud corroboran que no hay cupos para ese chequeo.

Según el Conadis, en Ecuador hay cerca de 500 000 personas con algún tipo de capacidad reducida hasta este mes, de estas se han recalificado más de 315 000 en el MSP, entidad que desde el 2013 tiene a cargo la certificación de estas condiciones como lo dispone la Ley de Discapacidades. Faltan unas 160 000 por revalidar su certificado con el MSP.

No obstante, para atender esa demanda se prolongó el tiempo de vigencia del carné con una nueva resolución, indica Xavier Torres, presidente del Conadis: “Vamos a darle validez a los carnés del Conadis hasta marzo del 2021”.

Desde mayo del 2020 hasta marzo del 2021, se ejecutará otro proceso de recalificación de la población que aún tenga ese carné; y, de abril del 2021 a enero del 2023 se revalidará a quienes porten el documento del MSP. En ambos procesos se usará un nuevo sistema de valoración que cuenta con la variable de ‘participación’, adicional a las médica, psicológica y social, que se consideran en el cálculo actual de discapacidad.

“¿Qué significa participación? ¿Mis limitaciones me permiten interactuar en la escuela, en el trabajo, en la familia?”, explica Torres, quien detalla que, según la Ley de Discapacidades, la información y porcentaje de capacidades reducidas constará en la cédula de ciudadanía y no en un carné.

Raúl Cordero, de 51 años, quien perdió las piernas desde temprana edad por un problema genético, está inconforme con el cálculo de su discapacidad que le proyectaron hace unas semanas en un centro de salud del suburbio, pues, asegura, se le redujo el porcentaje de su condición: “Del 90 % de mi discapacidad calificada por el Conadis ‘me han curado’ al darme 64 %, pero las piernas no me crecieron. Más bien mi situación empeora. Con esto la persona con discapacidad es invisibilizada”.

Cordero, profesional jurídico de una institución pública desde 1996, sostiene que este cálculo lo aleja de su plan de importar un auto para movilizarse, ya que requiere el 85 % para acceder a la exoneración completa del impuesto para ingresar un carro al país, según una tabla. Por ahora continuará usando una camioneta del 2006 que le ha genera gastos por desperfectos.

María Cristina Kronfle, consejera del Conadis en representación de la ciudadanía, comenta que el proceso de evaluación no está sintonizado con la realidad de los usuarios.

“Le hacen preguntas absurdas, que si la persona vive sola, si alquila, cuánto gana. ¡Qué les importa! Discúlpeme, pero una persona puede tener síndrome de Down y no le va a cambiar la patología gane más o gane menos”, comenta Kronfle, quien cree que estas preguntas más bien deben de considerarse en una fase distinta para ayudar a los usuarios que lo necesiten y no en el cálculo del porcentaje de capacidades reducidas.(El Universo)