Detalles Publicado el Viernes, 10 Enero 2020

Tiene 27 gatos, todos rescatados, cada uno con su historia. Aunque la cantautora Marisol Bowen admite que para ella todos son importantes y los quiere por igual, hay uno en especial que tocó su corazón porque es un milagro de vida. De hecho, a esa gatita que rescató en deplorables condiciones y casi a punto de morir la bautizó como Milagro.

Bowen relata que el felino que salvó hace 4 años, de pelaje tricolor fue abandonada a su suerte durante la noche y bajo la lluvia en una transitada avenida de Guayaquil. Tenía menos de 2 meses de nacida, estaba desnutrida, con los ojos hinchados y llenos de pus producto de una fuerte infección que le impendía ver.

Marisol recuerda que, el día en que la rescató iba en un taxi cuando alcanzó a verla dando tumbos y caer de la vereda a la calle. El ruido de los carros la hizo correr desorientada, mientras las ruedas que pasaban junto a ella amenazaban con aplastarla.

De inmediato, la cantante bajó del auto, corrió a la mitad de la calle para detener el tráfico y la tomó entre sus manos. La pequeña estaba empapada, temblaba de frío y miedo. Desde entonces, nunca más la soltó. La alimentó por varias semanas con cucharaditas de paté, agua en jeringa y trató la infección de sus ojitos, hasta que un día sus hermosos ojos verdes se abrieron para su dueña, como en un gesto de gratitud.

Si la hubiera dejado en esa calle aquella noche, hoy Milagro no tendría 4 años junto a quien la rescató. Según Marisol todos los seres humanos tenemos una misión en la vida, "la mía es que esas historias tengan un final feliz. ¡Ellos no piden nada más!".

Todas sus mascotas cargan una triste historia a cuestas, entre gatitos bebés abandonados en cajas con apenas días de nacidos a los que ha alimentado con tetero, hasta gatitos muy enfermos lanzados como basura a la calle a los que ha tenido que hospitalizar para lograr salvarlos.

Su amor por los animales, en especial hacia los gatos, con los que dice tener una conexión especial, se inició desde los 3 años de edad. La razón es que con ellos aprendió que los felinos son seres mágicos, protectores y expertos sanadores; pero sobre todo, que el amor de un gato es tan inmensurable como incondicional.

"Un gato no se marcha por ingrato, cuando tiene acceso a la calle y enferman, ellos se van a morir lejos para no ver sufrir a su dueño. También están quienes se cambian de casa y los dejan abandonados, pues ellos esperan a sus dueños en el mismo lugar hasta morir. De estos he tenido varios que cada mañana me dan los buenos días por haber llegado a tiempo", comenta.

Además de la veintena de gatos, también tiene 4 perros rescatados. Todos se llevan bien. Se han aceptado unos a otros. Los felinos machos están esterilizados, lo que no sucede con las hembras, porque esterilizarlas es más costoso y le ha resultado imposible por ahora. No obstante, las cuida y están a buen recaudo para que no salgan a la calle.

¿Quién le ayuda con la comida, el veterinario y la arena?, responde enfática que, "¡Nadie! Soy artista y escritora, pero también mamá soltera y aunque eso dificulta las cosas, no las hace imposibles. El secreto está en entender que ellos son parte de mi familia, ¿y nadie deja morir de hambre a sus hijos verdad? Es así que lo que consigo para llenar cada día la mesa de mi hogar, siempre alcanza para llenar también sus platitos con pepitas".

¿Dejar de rescatar?, esa idea no ha pasado por su cabeza. Lo hará hasta el final de sus días. (Expreso)