Detalles Publicado el Miércoles, 15 Enero 2020

En el patio de una universidad de Quito, un grupo de jóvenes conversa antes de entrar a su siguiente clase. “Podemos hablar de lo que sea menos de política”, responde una chica entre risas, al preguntarle si se identifica con la izquierda o la derecha.

Durante un recorrido realizado por Diario La Hora, la mayoría de jóvenes universitarios se negó a hablar de política. “No sabemos mucho”, “no es algo que me interese”, “no creo que sea importante”, eran algunas de las respuestas que daban ante las inquietudes sobre si tienen preferencias políticas.

¿Por qué los jóvenes no se interesan por estos temas? Patricia de la Torre, doctora en sociología política, dice que este es un fenómeno a escala mundial. “Han trasladado sus intereses hacia otro campo/ambiente. No les interesa ser políticos, pero son activistas”, dice la experta.

El sociólogo Simón Morenoconsidera que estamos en una época en la que “politizar” a los jóvenes es una tarea muy compleja y hasta imposible. “Viven entre la indiferencia y el rechazo al sistema. Pero a la vez están preocupados por acciones como combatir el cambio climático, el respeto animal…”.

Pero no es algo nuevo, pues este fenómeno de desinterés por la política lleva años. Incluso el escritor español Fernando Savater publicó en 1991 el libro ‘Política para Salvador’, destinado a los adolescentes.

Moreno añade que muchos no se sienten identificados por los gobernantes y que las ‘caras’ de las ideologías han ido perdiendo su fuerza. “El Che Guevara es ahora un ícono de la vieja izquierda”, comenta.

El sociólogo Moreno indica que las nuevas generaciones tienen más claro lo que no quieren, lo que rechazan, que lo que buscan.

La culpa, afirma De la Torre, es de los mismos políticos. “Los constantes casos de corrupción causan hastío y rechazo”.

Ni izquierda, ni derecha

Quienes se arriesgan a hablar de política dejan algo claro: ni de izquierda ni de derecha. Sebastián Pérez (23) dice que ningún partido o ideología política lo define. “Creo que los extremos son malos, ser izquierda o derecha tiene sus altas y bajas”.

Denise Lincango (21) es estudiante de Derecho y señala que por sus padres son conservadores. “Aunque creo que ahora estoy en una parte neutra, ni tan de izquierda ni tan de derecha”.

Consecuencias electorales

“Las veces que he votado he dejado en blanco”, dice Gabriel Ramírez, estudiante de Economía. Como él, los universitarios indican que no tienen un posible perfil para Presidente y que lo más probable será anular el voto en las elecciones de 2021.

Para De La Torre es contraproducente que los muchachos no sepan que votar con consciencia significa “ser responsable del desarrollo de un país. Lo grave es que se está perdiendo un gran porcentaje de votantes ecuatorianos”, añade.

Ramírez indica que además hay demasiados movimientos políticos. Esto, resalta De la Torre, “es irracional”, pues a mayor número de partidos políticos hay menos desarrollo de consciencia cívica.

Mínima politización en Latinoamérica

° El Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt es una encuesta que cubre 34 naciones, quebusca conocer la opinión pública sobre democracia en el continente.

Dicho estudio determinó que a 8 de cada 10 personas de América no les interesa la política. Y calificó esta situación como alarmante.

Estados Unidos sería el país más politizado, pues el 45,2% de personas aceptaron haber participado activamente en campañas electorales. Pese a esto, en las últimas elecciones, que dieron como ganador a Donald Trump, hubo una reducción del 37% de votantes. “El peor en los últimos 70 años”.(La Hora)