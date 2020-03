1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 90% (2 Votes)

Lunes, 23 Marzo 2020

Foto/Hasta aquí llegó la Policía para asegurarse que este ciudadano asuma las consecuencias de sus actos, posteó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Se trata de un sujeto que agredió a un miembro de la policía metropolitana de Otavalo, incluso lo atropelló y le pasó el carro por encima.

COSAS DE NO ENTENDER. La cantidad de personas que han sido procesadas por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente son similares o mayores a las contagiadas, desde que se declaró el Estado de excepción, según los reportes de la Fiscalía y de la Secretaría de Riesgo del Ecuador.

La Fiscalía presentó un cuadro, provincia por provincia, de las personas procesadas, un corte hasta ayer 22 de marzo, a las 17:00, registra 710 personas procesadas, frente al reporte dado por el vicepresidente de la República, ayer a las 17:00, con 789 casos de personas contagiadas por el coronavirus.

Un dato que destaca, tanto en el informe de la Secretaría de Riesgo y de la Fiscalía, es que Guayas brilla con luz propia con 607 personas infectadas de COVID-19 y 252 detenidas, respectivamente.

A nivel nacional, incluso el número de personas detenidas pueden llegar a superan a las contagiadas dependiendo de la hora de corte de los informes. Ya la ministra de Gobierno, María Paula Romo, lo dijo en su momento que había más personas detenidas por irrespetar el estado de excepción y el toque de queda, que personas contagiadas.

Hoy el vicepresidente Otto Sonnenholzner corroboró esta situación: "Hasta ayer teníamos más personas detenidas por desobedecer las resoluciones del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y el Gobierno Nacional, eso no puede ser. O entendemos que debemos quedarnos encasa o llegará el día en que tengamos que escoger a quien salvamos o a quien no, y eso no nos merecemos los ecuatorianos".

El fin de semana último, la provincia de Guayas fue declarada zona de seguridad nacional debido al alto número de contagios por COVID-19. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) autorizó a las Fuerzas Armadas a el manejo de la provincia del Guayas como una zona de seguridad nacional”, informó la ministra de Gobierno.

Las cifras y proyecciones ponen al Ecuador como uno de los países de mayor contagio, considerando su población versus casos de contagios.

¿Cómo leer el gráfico? La línea gruesa muestra los casos confirmados y la fina los fallecidos, desde el día en el que superon los 100 casos. En verde señalamos los países donde los casos tardan más de 20 días en duplicarse, en amarillo los que tardan entre 10 y 20, y en rojo los peores: donde los casos se doblan en menos de 10 días. (II) (jtr)