Otto Sonnenholzner, vicepresidente

Detalles Publicado el Lunes, 23 Marzo 2020

El vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo hoy -en declaraciones al canal TVC de Quito- que está prohibido cortar los servicios de comunicaciones, luz eléctricas y agua potable. También se han liberado todos los aranceles para insumos médicos para enfrentar la crisis sanitaria.

Hoy en Guayas se inicia la zona de seguridad especial, se espera que en la tarde el gobernador, el ministerio de Defensa y de Gobierno presenten el plan para ponerlo en práctica.

Sin embargo, Sonnenholzner afirmó que la mejor vacuna para el coronavirus sigue siendo quedarse en casa.

En palabras optimistas, mencionó que al final de esta semana se espera ver resultados alentadores delas medidas, hasta ahora estamos viviendo las consecuencias de la desobediencia ciudadana.

"Aquí solo hay un solo enemigo que es el COVID-19, no podemos tener otro que sea la desobediencia. Hasta ayer teníamos más personas detenidas por desobedecer las resoluciones del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y el Gobierno Nacional, eso no puede ser. O entendemos que debemos quedarnos encasa o llegará el día en que tengamos que escoger a quien salvamos o a quien no, y eso no nos merecemos los ecuatorianos".

El gran desafío después de esto es reactivar la economía, este es el golpe económico más grande que ha recibido el país en su historia, lo estamos resistiendo. Hoy lo que necesitamos es unidad, luego demostraremos nuestra capacidad de levantarnos".

"Entendemos que la situación dura que estamos pasando, pero lo económico se recupera, la vida no".