1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 03 Abril 2020

La disponibilidad de una sola plataforma en Ecuador, para diagnosticar casos de coronavirus, es uno de los problemas a los que se enfrenta el país, coinciden expertos. A eso se suma la falta de insumos para realizar los test que, incluso, ha provocado la paralización de labores de Interlab, uno de los laboratorios autorizados para realizar las pruebas en el país.

“No es que el Gobierno no quiera permitir la entrada de más plataformas, es que no hay, no llegan. Al ser una pandemia, los países que desarrollan estas plataformas con sus respectivos reactivos, los usan para su propio consumo. Por eso, países como Ecuador que no tienen gran desarrollo tecnológico dependen de otros. Aquí, la única plataforma con la que se trabaja es Roche porque no hay más”, explica la microbióloga y científica ecuatoriana Jeannete Zurita.

El experto en biología molecular e investigador de la Universidad de las Américas (UDLA), Miguel Ángel Bereguiain, coincide en que esta “centralización de pruebas” supeditadas a una sola plataforma, es parte del problema de subregistro de casos de coronavirus en el país. Su idea es que haya apertura para que las universidades puedan realizar test, bajo otros protocolos.

“Lo razonable frente al obvio infradiagnóstico de Ecuador es que se masifiquen los diagnósticos. “Lo que se está haciendo en Europa es pedir ayuda a las universidades, estas no son laboratorios clínicos de diagnóstico, pero son de investigación. En este caso de emergencia, sería bastante aconsejable que se permitiera que lo hicieran, con una apertura total a comprar con cualquier proveedor, siempre y cuando sean recomendados por la OMS”, explica.

Sin embargo, Zurita no cree que las universidades estén preparadas para tal ejecución. “Las universidades aún no tienen la infraestructura ni el personal, eso es algo de lo que conoce Salud”, menciona.

Este problema de falta de plataformas, explica Fernando Sacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, es algo que se debió resolver varios meses atrás, cuando la Organización Mundial de la Salud emitió la alerta a los países para que se preparen.

“Esto debió planificarse hace meses. Puede ser que haya reactivos, pero no la capacidad para procesarlas. Pero es una mezcla de posible falta de reactivos y falta de capacidad de laboratorios con el equipamiento adecuado. En el último reporte se debe hacer más pruebas y mejorar la forma en que se realizan”.

Incluso, Roche, la empresa que tiene su plataforma para detección de coronavirus en el Ecuador, es consciente de que se debe diversificar las plataformas para ampliar la cantidad de diagnósticos. “Ni Roche ni ninguna otra compañía puede abastecer sola al país, por lo que implica la emergencia sanitaria. Es por ello, que hay la necesidad de buscar a todos los jugadores necesarios, para que traigan la cantidad de pruebas que les puedan asignar, en medio de la necesidad múltiple de los diferentes país”, explicó Oswaldo Rodríguez, gerente de Roche en Ecuador. (Expreso)