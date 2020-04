1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 06 Abril 2020

El privado de la libertad Roberto P., apresado por paralización de servicio público en octubre pasado, no presenta síntomas de covid-19. Así lo confirmó, la mañana del domingo 5 de abril de 2020, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

Además confirmaron que el interno recibió atención médica porque tenía una infección intestinal.

La información la proporcionó a propósito de la difusión de un video, grabado desde una celda, en el que el dirigente indígena asegura tener los síntomas del coronavirus.

"Ya no me puedo levantar. Me duele la cabeza, tengo fiebre terrible”, dice el interno que está acostado, mientras respira con esfuerzo.

El SNAI además informó que no hay contagios, ni fallecidos por covid-19 ni en los Centros de Rehabilitación Social para adultos, ni en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI).

En recintos carcelarios se han adecuado espacios para mantener aisladas a las personas que presenten síntomas de esta pandemia.

#SNAI_Ec No hay casos de coronavirus, ni decesos por este virus en los centros de privación de libertad del país. Manténgase informado a través de canales oficiales.#RehabilitaciónEfectiva#QuédateEnCasa#JuntosEcuador — Servicio Integral Ecuador (@SNAI_Ec) April 5, 2020

