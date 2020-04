1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Preocupados y a la espera de una decisión para la continuidad de la educación, se encuentran estudiantes de las universidades.

Así lo manifestó este viernes la presidenta de la Asociación de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, Ana Paula Azanza, al expresar que no todos cuentan con instrumentos digitales.

La dirigente no ve como una opción que se opte por una educación en línea porque no existe una correcta planificación ni un plan de contigencia para aquellos que no pueden acceder a las herramientas tecnológicas.

Además, manifiesta que la plataforma digital siempre colapsa cuando toca la matriculación cada semestre y entonces no cree que puede soportar un sistema de carga a diario. (PMB)

