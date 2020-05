1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 04 Mayo 2020

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ejecutó varios allanamientos en Quito y Guayaquil, como parte de las investigaciones por un presunto delito de peculado en la contratación de insumos médicos para el hospital de Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cuyos directivos habrían adjudicado una compra con aparente sobreprecio.

La investigación de la Fiscalía inició con un parte policial en el que se informa sobre denuncias ciudadanas hechas públicas, respecto a la compra de fundas para cadáveres por parte de dicha casa de salud, a un costo de 148 dólares, cuando en el mercado su valor sería de 12, en medio de la emergencia sanitaria y dentro de una contratación por 872.000 dólares.

En el operativo fueron detenidas cuatro personas, a quienes se les formularán cargos en las próximas horas. Además, otras doce personas fueron retenidas con fines investigativos por ocho horas. Todas relacionadas al proceso de adjudicación que es investigado.

En los allanamientos se recabaron elementos y evidencias en las oficinas y domicilios, tanto de funcionarios del IESS, responsables de la contratación, como de representantes de la empresa adjudicada.

En las oficinas de la empresa Silverti, en Quito, se decomisaron tres computadores de escritorio, dos portátiles, agendas y una caja fuerte, mientras que en Guayaquil se recolectó documentación relacionada con el proceso y otros equipos electrónicos.

La Fiscalía General del Estado continúa con la ejecución de diligencias, como toma de versiones, y se tiene previsto que la respectiva audiencia de flagrancia se desarrolle en las próximas horas.

Un comunicado del Seguro Social sostiene que el proceso se realizó con "total transparencia y apegado a la normativa para las entidades de control".

Se elaboró un estudio de mercado en el que participaron 4 oferentes con diferentes proformas y el valor unitario de las fundas de embalaje de cadáveres osciló desde 148,50 hasta 160 dólares, explican.

Por su parte el presidente de la República, Lenín Moreno dijo que no permitirá actos de "corrupción" en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. Aunque no especifica si es referencia a algún caso en particular, sí señaló que las investigaciones de irregularidades deben hacerse "caiga quien caiga". (PMB)

#ACTUALIZACIÓN | También en #Quito, #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador ejecutan allanamientos para recabar indicios dentro de la investigación por la compra de fundas para cadáveres con posible sobreprecio para hospital del #IESS de Los Ceibos, en el marco de la emergencia sanitaria. pic.twitter.com/9b5Ig0t9lg — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 4, 2020

#ACTUALIZACIÓN | 3 CPU, 2 laptops, agendas y una caja fuerte fueron decomisados en allanamiento ejecutado a la empresa Silvery (#Quito), como parte de indicios que recaba #FiscalíaEc para investigar compra de fundas para cadáveres con posible sobreprecio para hospital del #IESS. pic.twitter.com/tjUDipH3V7 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 4, 2020