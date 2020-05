Expreso de Guayaquil

Detalles Publicado el Viernes, 22 Mayo 2020

La polémica fiesta organizada por el presentador Mauricio Herrera en su residencia el sábado 16 de mayo en la vía a la Costa trajo algunas consecuencias.

Primero muchas críticas porque en la noche rige el toque de queda (entonces se iniciaba a las 14:00), además en un vídeo que circuló por las redes sociales se vio a los invitados sin mascarillas, bailando y haciendo caso omiso a las medidas de bioseguridad tomadas por la pandemia de coronavirus.

Ahí no terminó el asunto, como una de las asistentes fue Carolina Jaume, a los directivos de TC no les hizo gracia que ella estuviera en esa reunión. Por ello 'le cortaron la cabeza' a pesar de que era una de las protagonistas de la nueva comedia 'Antuca me enamora'.

Ahora el canal busca el reemplazo. Ya que no estaban dispuestos a detener las grabaciones nuevamente (antes lo hicieron por la cuarentena). Mauricio alegó que no fue una reunión sino una grabación de un reality para su canal de Youtube y que antes de ir los convocados se hicieron la prueba de Covid-19.

Durante la crisis sanitaria él y su pareja Bryan Bartolomé han sido cuestionados porque se los ha visto en las redes sociales dándose la gran vida. No han faltado los comentarios de algunos de sus seguidores que consideran aquello una falta de sensibilidad.

Otra que pagó los platos rotos fue Grecia Recinos, quien también estuvo entre los asistentes y era parte del programa de humor y variedades 'Glitch' de VitoTVO. Fue despedida del canal junto a Fernando Tufiño, quien anteriormente había caído en actos de indisciplina.

Según Dieter Hoffmann, director de contenidos del área de entretenimiento de ese canal, "la presencia de Grecia en la fiesta irrespetó las medidas de seguridad y el estado de excepción. Dio mala imagen a la empresa".

Ellos han sido reemplazados por Fercho Gómez, Fabiana Noboa y Alicia Cruz. El espacio será reestructurado y los cambios se verán el 3 de junio a las 18:00.

Sobre lo que lleva a un grupo de famosos a poner en peligro su salud y la de otros, la terapista familiar y de pareja, Irma Serrano opina: "Lo considero un atentando contra la sociedad. Puede ser que la gente esté afectada por el aislamiento, pero eso no justifica esa falta de disciplina social y la falta de responsabilidad con ellos mismos y con los demás porque existe el peligro de contagio a nivel mundial".

La profesional añade: "Estas medidas no se han tomado a la ligera, son necesarias. Estamos frente a un enemigo en común muy contagioso".

Mientras que la actriz y psicóloga Maricela Gómez, dice: "Ante una emergencia sanitaria y toque de queda hay que tener madurez y responsabilidad. En cuanto al comportamiento social lo que debe verse no es el individualismo endémico, sino el cuidado también por los demás. El llamado del Gobierno y de aquellos que comprenden que la situación es grave y que puede volverse peor, es justamente la responsabilidad voluntaria, respetando y haciendo respetar los parámetros y lineamientos solicitados y exigidos por el mismo".

