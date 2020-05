El Universo de Guayaquil

Detalles Publicado el Viernes, 22 Mayo 2020

Las cifras de los casos confirmados de coronavirus que se han registrado en Quito en las últimas tres semanas no están claras o al menos siguen incompletas, según los reportes elaborados por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Hasta las 16:00 de ayer, en la plataforma de datos denominada Comportamiento COVID-19 (PCR) Ecuador, solo se registraba información con corte al 19 de mayo.

Allí se especificaba que hasta las 08:00 de esa fecha se habían tomado 9762 muestras PCR (biología molecular) en Quito, de las cuales 2667 habían salido positivas y 4872 eran negativas, aunque estaban pendientes de procesar o se encontraban como casos sospechosos otras 2177.

Sin embargo, en el informe de ayer del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional se proporcionaban datos un poco más actualizados, teniendo 2864 casos confirmados PCR, pero sin especificar si aún quedaban muestras pendientes por ingresar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (ViEpi) del MSP.

La proporción de contagiados por cada diez muestras tomadas era de entre 2 y 3 casos positivos en la capital en promedio hasta abril, pero en mayo la cantidad de infectados por cada diez pruebas procesadas pasó a entre 4 y 5.

Pero lo preocupante no es solo que los contagios estén subiendo, sino que además están aumentando en gran número las muestras pendientes por saber sus resultados.

¿Es conveniente el pedido de la Cámara de Comercio de Quito de cambiar el semáforo en la capital?

Según reporte del martes pasado del MSP (el último que consta desglosado en el sistema), al 30 de abril estaban pendientes de ingresar 932 pruebas PCR y 16 días después esa cifra aumentaba a 2177.

Mientras que en ese mismo periodo de 16 días los casos descartados crecían a un ritmo de 12,34 % y los confirmados en 16,11 %, el retraso en el ingreso de las muestras crecía mucho más, hasta llegar al 133,58 % respecto al último día de abril.

En abril pasado, del total de casos registrados en Pichincha alrededor del 90,82 % correspondía a habitantes de Quito, pero en las dos primeras semanas de mayo ese porcentaje se ha reducido al 68,90 %, lo que no significa necesariamente que el contagio se haya ralentizado o que la curva se haya aplanado en la capital, sino que al no haber suficiente información de los casos positivos de COVID-19 no se puede comparar con exactitud la velocidad del contagio entre cada semana de abril y las que ya van transcurridas de mayo.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, provincia vecina de Pichincha, ocurre algo parecido y principalmente en su capital, Santo Domingo.



En el informe del 19 de mayo del MSP consta un registro de 1644 muestras PCR, de las cuales 570 habían dado positivas y 672 negativas, pero se encontraban pendientes de resultados otras 394. Sin embargo, en el informe del COE de ayer ya llegaba a los 636 contagiados, sin mencionar si había pruebas por saber sus resultados.

Entre el 30 de abril y el 16 de mayo el aumento de muestras pendientes por procesar en la ciudad de Santo Domingo era de 138,79 %; mientras que el crecimiento de casos confirmados se incrementaba 16,56 % y el de los descartados, 9,62 %.

Preocupación por datos

El Ministerio de Salud “ha tenido graves problemas en la vigilancia y notificación epidemiológica”. Recordemos que han tenido que hacer varios ajustes de sus bases, depurando casos repetidos, se mezclaron pruebas rápidas con las PCR, una serie de problemas técnicos que han debido recoger, dice Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo y docente de la Universidad Central del Ecuador.

Según él, primero hay que preguntar cuál es el grado de confianza que hay con la información epidemiológica dotada por el Ministerio de Salud, luego tener datos reales del incremento de la mortalidad de los casos graves y que varios centros hospitalarios están en su límite tolerable.

“Todo indica que en estos días tenemos el impacto mayor de casos graves, de mayor transmisión y que hay que tomar en cuenta estos elementos”, señaló Aguilar. Quito decidirá el 26 de mayo el cambio a semáforo amarillo.

Capacidad hospitalaria está en su nivel máximo

El hospital está en un nivel muy elevado de su capacidad. Tenemos flujos dinámicos, tenemos las carpas militares que albergan a 80 personas, eso nos ayuda a oxigenar y darle la oportunidad a la persona que necesita cama con oxígeno, señaló Danilo Calderón, del Hospital IESS Quito Sur.

Cifras en la capital

Hasta las 16:00 de este jueves 21, la plataforma de datos abiertos del MSP había presentado resultados por ciudades y parroquias con corte al 19 de mayo. En lo que respecta a Quito se mostraba un retraso en el ingreso de 2177 muestras por ser casos sospechosos.

Porcentajes relevantes

50,1 % Corresponde al porcentaje sobre el total de muestras PCR tomadas en Quito que salieron negativas.

27,5% Es el porcentaje que del total de muestras PCR tomadas en la capital ha salido con resultado positivo de contagio.

22,4% Equivale al porcentaje de pruebas pendientes por ingresar sus resultados al sistema del Ministerio de Salud.

Claves

Más resultados

Mientras sigan aumentando las muestras pendientes, no se podrá conocer el nivel de contagio en Quito.

Más pruebas

Apenas al 0,5 % de los habitantes de la capital se les ha realizado pruebas PCR, cifra que según expertos es insuficiente. (I)

Fuente: El Universo