Detalles Publicado el Miércoles, 24 Junio 2020

En sesión ordinaria, de este martes 23 de junio, el Concejo Municipal de Ambato trató sobre la utilización de la explana de Shuyurco, por parte de unos 200 comerciantes autónomos de vehículos usados, sin el permiso correspondiente del GAD Municipalidad de Ambato.

El alcalde de Ambato, Javier Altamirano Sánchez, dijo que la explanada no cuenta con los servicios que se requieren para una feria de esta naturaleza, reiterando que el mayor inconveniente es el espacio al punto de que 1.400 y 1.600 vehículos no podrían ingresar. “La demanda de automotores es de 4.000 y en este lugar apenas ingresarían entre 2.400 y 2.600 vehículos usados, con un déficit de espacio que no conviene a la administración municipal”, indicó Altamirano, al tiempo de señalar que se hace un estudio para la ubicación de una zona adecuada.

El concejal Manuel Palate, solicitó que se analice el tema, por cuanto el espacio de Shuyurco fue concebido, precisamente, para albergar la feria de autos usados y que es necesario darle utilidad a este terreno municipal, recuperando la inversión con los tributos que realicen los comerciantes.

La primera autoridad de la ciudad sostuvo que en Shuyurco está previsto la construcción del Centro de Revisión Técnica Vehicular (CRTV) y la Feria de Finados. “Es necesario un informe técnico para tomar decisiones, además la pandemia obliga a cambiar todo”, enfatizó. Con cambios en el Orden del Día , se aprobó por unanimidad la declaratoria, como bien mostrenco, de un predio ubicado en el caserío 10 de Agosto, de la parroquia Picaihua. Juan Carlos Sailema, Presidente del Comité Promejoras, expuso al pleno la necesidad de legalizar este espacio. “Tenemos la necesidad de hacer deporte y practicar el fútbol, este bien mostrenco constituye una vieja aspiración de los moradores del caserío”, argumentó el dirigente, quien se encontró acompañado por varios miembros de la directiva y agradecieron por la aprobación respectiva.