El Expreso de Guayaquil

Sábado, 27 Junio 2020

El sector eléctrico nacional es un problema que todos conocen pero que nadie termina de resolver. La decisión de no continuar con la intervención en la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel) y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) deja en el aire la reestructuración de empresas públicas que, en conjunto, administran presupuestos que superan los 2.290 millones de dólares.

La cantidad de dinero es uno de los principales puntos de alarma. Las dos empresas manejan presupuestos elevados pero sus gastos no justifican el valor. Como ejemplo, solo en 2019, Celec gastó 744,5 millones de dólares de los 1.054,6 millones que presupuestó. Es decir, su ejecución fue de apenas el 70,59 %.

La subejecución es negativa porque, según quienes impulsaron la intervención interrumpida, da cuenta de una administración y planificación ineficiente. Siguiendo con Celec, la poca ejecución evidenció que hay una estructura organizacional que falla y, además, que los planes de contratación de bienes y servicios tenían cálculos erróneos.

En Cnel la historia es similar. Su ejecución presupuestaria en 2019 fue 24 puntos porcentuales por debajo del estimado. Eso responde, según la justificación de la intervención, a actividades irregulares y presuntos hechos de corrupción.

El error persiste en 2020, pese a tener casi medio año avanzado, la ejecución de ninguna de las dos corporaciones supera el 30 %.

Esta semana, tal como informó EXPRESO, el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortíz, anunció que no se continuará con la intervención de las dos empresas eléctricas. Una vez que la interventora, la empresa estatal uruguaya Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), entregue su informe de trabajo no se renovará el contrato para seguir con la transformación de las entidades.

Ese informe está demorado, según la administración anterior de la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad (Arconel), solo se trabajaron dos de los seis meses establecidos en el primer contrato.

Luego vino la emergencia sanitaria y se impidió los trabajos de campo y los exámenes en las instalaciones nacionales.Cuando se retomen las actividades, UTE deberá concluir los cuatro meses de trabajo y entonces recibirá su paga. Un valor que bordea el millón de dólares.