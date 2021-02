El Universo de Guayaquil

Viernes, 19 Febrero 2021

Una banda denominada El Cuartel de las feas, que sería un brazo armado de Los Lagartos, fue desarticulada la madrugada de ayer en el Guasmo, en el sur de Guayaquil.

Se los investigaba desde hace un mes y luego de varios allanamientos en la cooperativa Pablo Neruda se detuvo a tres hombres y dos mujeres. Ellos son: Douglas D. E., Marlon D. C., Franco D. C., Brithany C. B. y Karla G. C.

Sus viviendas fueron intervenidas por los agentes mientras dormían. Eran casas de caña con puertas armadas con planchas de zinc.

Según el mayor Marlon Karolys, jefe de la Subdirección de Investigaciones de Delitos contra el Derecho a la Propiedad (Siprobac), las féminas se dedicaban al alquiler de armas para el cometimiento de varios delitos. Los hombres eran quieres ejecutaban principalmente robos a personas, aseguró el jefe policial.

En las intervenciones se decomisaron cinco armas de fuego de diferentes calibres, municiones y varios dosis de drogas, otra actividad a la que estaría dedicada esta banda.

Karolys dijo que se busca a más sospechosos que participarían del alquiler de armas y que se pidió a la Fiscalía que se cotejen (examinar para buscar coincidencias) las pistolas para describir en qué crímenes han sido usadas.

Indicó, además, que al ser una banda asociada a Los Lagartos, es complejo determinar un líder, pero sostuvo que hay otros sospechosos.

El agente contó, además, que fue compleja la operación porque al estar involucradas algunas mujeres se debió llevar a personal femenino para las capturas y a las agentes de la Policía de Menores (Dinapen) porque en las viviendas había algunos menores de edad.

Asalto a restaurante

Delincuentes armados asaltaron un restaurante en el sur de Guayaquil, la noche del miércoles pasado y poco después uno de los sospechosos fue capturado por agentes de la Sidprobac, luego de un operativo ejecutado en varios sectores del Puerto Principal.

El asalto quedó grabado en cámaras de seguridad instaladas en el restaurante ubicado en Tungurahua y Goméz Rendón. Las imágenes muestran cómo dos delincuentes armados ingresaron al local y robaron las pertenencias de clientes y dependientes.

Los delincuentes huyeron con las cosas robadas y en los exteriores se embarcaron en un taxi amarillo, lo que permitió ejecutar un operativo en toda la ciudad. Horas después, se localizó el carro sospechoso en el sector de Monte Sinaí, donde apresaron a su conductor.

Las investigaciones continúan para atrapar a los demás delincuentes que participaron en el robo, quienes estarían plenamente identificados, pues serían parte de una banda que sería la responsable de varios asaltos a locales del sur.

La semana pasada se allanó otro sector del Guasmo dominado por Los Lagartos. Esa vez se allanaron tres viviendas donde estaba grafiteada el nombre de la banda. Se dio en un operativo entre Dinased y la Fiscalía por la sospechosa de que ahí vivirían personas involucradas en la muerte del presentador Efraín Ruales.

Un menor de edad que fue hallado en una de las casas dio su versión y luego fue entregado a sus padres. (I)

