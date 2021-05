El Comercio de Quito

Detalles Publicado el Sábado, 22 Mayo 2021

Las quejas recibidas en la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel) por incrementos en la facturación subieron desde marzo pasado.

Mirelli Icaza, delegada provincial de Guayas de la Defensoría del Pueblo, indicó que se inició, desde hace dos semanas, una investigación en la entidad de electricidad. “Hay un malestar generalizado que desencadena quejas en todas las plataformas digitales y también en forma física”, dijo.

Los usuarios denuncian en redes sociales la falta de explicación sobre los altos valores que, en ciertos casos, llegan a ser de hasta diez veces respecto de la tarifa regular que pagan por el servicio.

William expresó su malestar en una red social. Este Diario lo contactó, pero no quiso proporcionar su apellido. Contó que decidió exponer su situación hace unas semanas, luego de que la Cnel no acogiera su solicitud. Él cuenta que en el mes de marzo debía pagar USD 350 por un solo mes y no lo hizo. “Yo solicité una explicación del cobro tan elevado”, contó el usuario.

En la entidad le dijeron que revisarían su caso; pero debía abonar algo del valor de marzo para evitar un corte de servicio. El hombre, de 35 años, vive solo en una casa arrendada en el norte de Guayaquil y, normalmente, su planilla oscilaba entre USD 30 y 40 al mes.

Para abril, la situación fue casi la misma, la planilla le llegó con el valor pendiente del mes anterior de USD 356 más otros USD 156 de abril. “Fui otra vez a levantar el reclamo y saber qué pasó con la solicitud, allí me dijeron que no se podía hacer nada y debía pagar la deuda completa”, contó el hombre, quien presentó este mes una denuncia en la Defensoría del Pueblo.

María González, residente del sur de Guayaquil, pasó de una factura de USD 17 en febrero a USD 150 en marzo y USD 152 en abril. En su domicilio, asegura, viven ella y su esposo desde hace cinco años y esta es la primera vez que le llega una planilla con un valor tan alto.

La mujer, de 65 años, puso una primera queja en la Cnel por los valores de marzo. Pero dice que en la entidad le indicaron que debía cancelar el valor para atender la solicitud. “En abril fue lo mismo, pero esta vez ya no iba a pagar tanto sin que me den la razón”.

Ernesto Berrú tiene un caso similar. “Preferí que me corten el servicio a pagar los casi USD 100”, contó el cliente.

Entre enero y abril de este año, la Cnel ha recibido 53.371 reclamos por alta facturación, en especial en Guayaquil. Estas solicitudes se elevaron desde marzo.

La entidad atribuye a dos motivos el alza en los valores. El primero es la falta de cancelación por parte de clientes que mantienen acuerdos de pago por deudas anteriores y cuyo incumplimiento genera intereses de mora y gastos por gestiones de cobro.

El segundo motivo es la falta de pago del financiamiento de cocinas, depósitos en garantía, entre otros valores.

La Cnel advirtió que en los siguientes meses también puede verse reflejado un aumento en el valor de las planillas, porque se espera un alza del consumo de luz debido al confinamiento de fines de semana.

Esa medida de restricción a la movilidad se inició el 23 de abril en 16 provincias y concluyó el jueves de esta semana.

La Corporación dijo que los usuarios que tengan reclamos pueden comunicarse a través de los nueve canales de atención de la entidad.

En el caso de solicitudes por errores en la facturación, aseguró que la atención para solucionar el reclamo tarda entre dos y cinco días laborales.

La próxima semana, los delegados de la Defensoría visitarán las instalaciones de Cnel en Guayaquil, para revisar los sistemas de la entidad.

El Gobierno preparó un plan de compensación para mitigar el alza de los valores en las planillas, pero hasta ayer no era tratado en la Agencia de Control de la Energía, pues faltaba un informe de viabilidad económica del Ministerio de Economía y Finanzas. (El Comercio)