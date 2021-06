1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 22 Junio 2021

La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, a propósito de que la jueza Verónica Medina declarara la nulidad de todo lo actuado en el proceso relacionado con la presunta delincuencia organizadas en contra del expresidente Abdalá Bucaram, dijo que esta decisión motivó -ayer- un diálogo con la fiscal general del Estado y el presidente de la Corte Nacional de Justicia.

"Este es un tema jurisdiccional, yo como presidenta del órgano administrativo no me puedo pronunciar. Lo que sí puedo es informar de la coordinación que se ha realizado con las dos autoridades para que estas cosas no puedan darse. Un papel preponderante tiene la Corte Nacional de Justicia que tendrá que analizar este comportamiento y determinar si existe una manifiesta negligencia o error inexcusable de parte de la jueza, luego con esa declaración previa y una denuncia de la Fiscalía, nosotros procederemos en el ámbito disciplinario sin que nos tiemble el pulso". (jtr)

Fuente: Ecuavisa